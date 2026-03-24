Ayer el Congreso de la Ciudad de México fue invadido por botargas.

Este lunes se entregó la Medalla al Mérito Turístico y uno de los galardonados fue Víctor González Herrera, director General de Farmacias Similares, quien estuvo acompañado de varias botargas del Dr Simi.

González Herrera fue premiado en la categoría de "Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento", y destacó que el trabajo que desempeñan de manera cotidiana es con el objetivo de elevar el bienestar de la sociedad y del planeta.

“La iniciativa del Simifest nació como un festival con causa, lo que nosotros buscamos siempre es integrar a la población, a la gente, ayudarnos a ayudar”, explicó desde la tribuna del Congreso.

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Otra de las galardonadas fue la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, por el Programa ‘Colibrí Viajero’.

Congreso de la CDMX fue invadido por botargas durante la entrega de la Medalla al Mérito Turístico. Foto: Especiales.

Tras recibir la distinción, la servidora pública estuvo acompañada por dos coloridas botargas: un colibrí, que representa al mencionado programa, y un ajolote, que forma parte de la imagen institucional del Gobierno de la Ciudad de México.

La lista de ganadores la completaron Perla Labarthe Álvarez y Roberto Shimizu Kinoshita, en la categoría "Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía"; Isabel Liliana Anaya Tapía y Luis Juan Alvarado Retana, en "Fomento al turismo desde la empresa turística"; Francisco Ayala Gabilondo recibió la distinción en la categoría "Fomento al turismo ecológico y sustentable"; María Teresa Moya Malfavón y María Bustamante Harfush, en "Fomento al patrimonio turístico", arquitectónico e histórico de la Ciudad de México; y y María Julima Cardona Labarthe, en "Fomento al turismo social y rural".

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