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Ayer el fue invadido por botargas.

Este lunes se entregó la Medalla al Mérito Turístico y uno de los galardonados fue Víctor González Herrera, director General de Farmacias Similares, quien estuvo acompañado de varias botargas del .

González Herrera fue premiado en la categoría de "Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento", y destacó que el trabajo que desempeñan de manera cotidiana es con el objetivo de elevar el de la sociedad y del planeta.

“La iniciativa del Simifest nació como un festival con causa, lo que nosotros buscamos siempre es integrar a la población, a la gente, ayudarnos a ayudar”, explicó desde la tribuna del Congreso.

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Otra de las galardonadas fue la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, por el .

Congreso de la CDMX fue invadido por botargas durante la entrega de la Medalla al Mérito Turístico. Foto: Especiales.
Congreso de la CDMX fue invadido por botargas durante la entrega de la Medalla al Mérito Turístico. Foto: Especiales.

Tras recibir la distinción, la servidora pública estuvo acompañada por dos coloridas botargas: un colibrí, que representa al mencionado programa, y un ajolote, que forma parte de la imagen institucional del Gobierno de la Ciudad de México.

La lista de ganadores la completaron Perla Labarthe Álvarez y Roberto Shimizu Kinoshita, en la categoría "Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía"; Isabel Liliana Anaya Tapía y Luis Juan Alvarado Retana, en "Fomento al turismo desde la empresa turística"; Francisco Ayala Gabilondo recibió la distinción en la categoría "Fomento al turismo ecológico y sustentable"; María Teresa Moya Malfavón y María Bustamante Harfush, en "Fomento al patrimonio turístico", arquitectónico e histórico de la Ciudad de México; y y María Julima Cardona Labarthe, en "Fomento al turismo social y rural".

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jecg/cr

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