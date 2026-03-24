Pensión Bienestar 2026: ¿quiénes son los beneficiarios de este 24 de marzo?; consulta aquí

A pocos días de concluir la dispersión correspondiente al bimestre marzo-abril, aún quedan beneficiarios por recibir los apoyos de los Programas para el Bienestar en México. El operativo avanza conforme al calendario establecido por la Secretaría del Bienestar, con millones de depósitos ya realizados en todo el país.

Pensión Bienestar 2026; ¿a qué letras les toca el registro hoy, 24 de marzo?; esto se sabe. Foto: Generada con IA

Según datos de la Secretaría del Bienestar, durante marzo, más de 18 millones de personas derechohabientes reciben estos recursos, como parte de una inversión social superior a los 104 mil millones de pesos. Este esquema abarca distintos programas dirigidos a sectores prioritarios de la población.

Entre los apoyos incluidos se encuentran la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad, el Apoyo para Madres Trabajadoras y Sembrando Vida, todos correspondientes al segundo bimestre del año.

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Beneficiarios que cobran HOY, 24 de marzo

De acuerdo con el calendario oficial, este martes 24 de marzo corresponde el pago a personas cuyo primer apellido inicia con la letra S.

Pensión Bienestar 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Los depósitos se realizan de forma directa en las Tarjetas del Bienestar, sin intermediarios.

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Montos actualizados para 2026

Con ajustes aplicados para este año, los apoyos económicos quedaron definidos de la siguiente manera:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Apoyo para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Fechas finales del calendario marzo-abril

La dispersión continúa en días hábiles siguiendo el orden alfabético:

Miércoles 25 de marzo: letras T, U, V

Jueves 26 de marzo: letras W, X, Y, Z

Calendario de pagos de pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

Con estas fechas se completa la entrega de los apoyos correspondientes al segundo bimestre de 2026.

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