El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, informó que con corte a febrero de este año, el Fondo de Pensiones para el Bienestar ha beneficiado a 6 mil 670 personas jubiladas con un monto total de 35.5 millones de pesos (mdp).

Durante su participación en el Global Pensions Programme (GPP) 2026, organizado por Santander Asset Management y Novaster, en colaboración con la London School of Economics, resaltó que este instrumento, complementa las pensiones de los trabajadores para acercarlas a su último salario.

“Con la creación en 2024 del Fondo de Pensiones para el Bienestar, transitamos de un sistema puro de contribución definida a uno mixto en el que las personas trabajadoras reciben un complemento igual a su último salario hasta por equivalente al salario promedio de cotización del Instituto Mexicano de Seguro Social”, dijo.

Lee también Pensión Bienestar 2026: conoce el calendario de pagos de marzo-abril; estas son las fechas clave

Afores, clave dentro de la economía nacional, destaca secretario de Hacienda

El secretario de Hacienda subrayó que la reforma de pensiones aprobada en 2020 representó un cambio estructural para el sistema de retiro en México, al colocar el bienestar de los trabajadores en el centro de las decisiones y corregir distorsiones históricas del modelo anterior.

Entre los principales avances, destacó la reducción histórica de las comisiones cobradas por las Afores, que actualmente se ubican en un promedio de 0.538%, así como el incremento gradual de las aportaciones al sistema, que pasarán del 6.5 al 15% del salario hacia 2030, con una mayor participación del sector empleador.

Otro de los cambios relevantes fue la reducción del requisito de semanas cotizadas para acceder a una pensión, que pasó de mil 250 a 750 semanas. Como resultado, entre enero de 2021 y octubre de 2025, 113 mil 745 personas lograron pensionarse, cuando bajo las reglas anteriores apenas 11 mil 602 lo habrían conseguido.

Lee también Pensiones del Bienestar: inicia dispersión de pagos este lunes

Amador Zamora destacó además que las Afores se han convertido en actores clave dentro de la economía nacional. Actualmente administran activos equivalentes al 24.2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que las posiciona como uno de los principales inversionistas institucionales del país.

En ese contexto, señaló que los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) pueden jugar un papel relevante en el financiamiento del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, anunciado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicho programa contempla destinar 722 mil millones de pesos adicionales en 2026 para proyectos de energía, ferrocarriles, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos, mientras que a lo largo de la actual administración se prevé movilizar más de 5 billones de pesos en sectores estratégicos.

Lee también Inicia Senado en comisiones reforma contra pensiones doradas

“A lo largo de esta administración se destinarán más de 5 billones de pesos adicionales para estos sectores estratégicos. Es aquí donde los fondos administrados por el Sistema de Ahorro para el Retiro deberían jugar un papel muy importante en impulsar estas metas”, señaló.

El funcionario afirmó que la Secretaría de Hacienda continuará promoviendo un marco regulatorio prudente y basado en riesgos para fortalecer el sistema pensionario, al tiempo que se garantiza estabilidad financiera y mejores rendimientos para los trabajadores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc