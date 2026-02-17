Más Información

Este martes 17 de febrero continúa el registro para la para Adultos Mayores y la para mujeres de 60 a 64 años.

Las pensiones son parte de los programas del Bienestar del , el objetivo es contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica.

¿Quiénes se pueden inscribir hoy 17 de febrero a las Pensiones del Bienestar?

De acuerdo con el calendario que compartió la titular de la Secretaría del Bienestar, , este martes pueden registrarse las personas cuyo apellido inicie con la letra: D, E, F, G y H.

El registro se lleva a cabo en los módulos del Bienestar que se encuentran en operación de lunes a domingo en un horario de 10:00 de la mañana a las 16:00 horas de la tarde.

¿Qué documentos necesito para las Pensiones del Bienestar?

  • Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)
  • CURP (Impresión reciente)
  • Acta de nacimiento (Legible)
  • Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
mahc/apr

