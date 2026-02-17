Este martes 17 de febrero continúa el registro para la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años.

Las pensiones son parte de los programas del Bienestar del Gobierno de México, el objetivo es contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica.

¿Quiénes se pueden inscribir hoy 17 de febrero a las Pensiones del Bienestar?

De acuerdo con el calendario que compartió la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, este martes pueden registrarse las personas cuyo apellido inicie con la letra: D, E, F, G y H.

El registro se lleva a cabo en los módulos del Bienestar que se encuentran en operación de lunes a domingo en un horario de 10:00 de la mañana a las 16:00 horas de la tarde.

¿Qué documentos necesito para las Pensiones del Bienestar?

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

CURP (Impresión reciente)

Acta de nacimiento (Legible)

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

