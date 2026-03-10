Más Información
Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma
Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso
Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice
Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos iniciaron la discusión del dictamen que eliminan las pensiones doradas principalmente a ex funcionarios de Pemex y CFE.
La reforma presidencial plantea disminuir las pensiones millonarias que reciben ex funcionarios y en general altos mandos de empresas paraestatales, organismos descentralizados, banca de desarrollo y otras entidades gubernamentales y establece que en adelante ningún servidor público podrá percibir una jubilación superior a 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo.
Lee también Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”
El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, cuestionó la retroactividad con que se aplicaría esta reforma a ex funcionarios que se pensionaron con un marco legal y que ahora se pretende modificar.
La reforma constitucional se aplicaría a pensiones y jubilaciones futuras de altos mandos, conocidos como la burocracia dorada, pero también a las que se otorgaron con anterioridad a la entrada en vigor de esta modificación constitucional, con lo que el Estado se ahorrará más de 5 mil millones de pesos al año.
Con la reforma, que cuenta con el aval de todos los grupos parlamentarios, los ex funcionarios sólo percibirán 70 mil pesos mensuales.
"11 veces no"; las ocasiones en las que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump de intervención militar contra el narco
jc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]