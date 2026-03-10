Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos iniciaron la discusión del dictamen que eliminan las pensiones doradas principalmente a ex funcionarios de Pemex y CFE.

La reforma presidencial plantea disminuir las pensiones millonarias que reciben ex funcionarios y en general altos mandos de empresas paraestatales, organismos descentralizados, banca de desarrollo y otras entidades gubernamentales y establece que en adelante ningún servidor público podrá percibir una jubilación superior a 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo.

El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, cuestionó la retroactividad con que se aplicaría esta reforma a ex funcionarios que se pensionaron con un marco legal y que ahora se pretende modificar.

La reforma constitucional se aplicaría a pensiones y jubilaciones futuras de altos mandos, conocidos como la burocracia dorada, pero también a las que se otorgaron con anterioridad a la entrada en vigor de esta modificación constitucional, con lo que el Estado se ahorrará más de 5 mil millones de pesos al año.

Con la reforma, que cuenta con el aval de todos los grupos parlamentarios, los ex funcionarios sólo percibirán 70 mil pesos mensuales.

