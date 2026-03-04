San Cristóbal de las Casas. - El alcalde del Movimiento Ciudadano del municipio de Reforma, Pedro Ramírez Ramos, lanzó una pregunta para celebrar el Día de las Madres, el 10 de mayo: “¿Qué rifamos para el día de las madres, para una liposucción o una camioneta?”, propuesta que causó reacciones en pro y en contra entre la ciudadanía.

Ramírez Ramos, de 37 años, no explicó de dónde saldrán los recursos para el pago de una liposucción que puede llegar a costar de 40 a 120 mil pesos, ni el modelo y precio de la camioneta que busca rifar.

Pero ante la propuesta que lanzó el alcalde de Reforma, municipio fronterizo con Tabasco, la ciudadanía respondió molesta: “No presi… déjese de tonteras; ese dinero que se va a gastar en una sola persona, gástelo en varias mamás: regale de 10 mil pesos o de 5 mil pesos que esos sean los regalos, hasta de diez mil pesos; créame que muchas mamás se los van a agradecer”, dijo una usuaria de redes sociales.

“Y si en vez de camioneta rifas varias motos, creo que varias mamitas estarán contentas”, propuso una mujer. Otra agregó: “Lo que va a gastar en una camioneta mejor que sean motonetas, que se vean varias y pantallas, estufas, lavadoras, etc; camioneta no”.

Otra más hizo la siguiente propuesta: “Mejor una vivienda digna o una remodelación a su casita de alguna mami”. Pero otra mujer dijo: “Una casa con terreno”.

En la cuenta de Facebook de Ramírez Ramos, las mujeres de Reforma pidieron: “Muchos electrodomésticos para que todas (las mujeres) queden contentas presidente y no se vayan tristes el día del evento”.

Habitantes de Reforma han acusado al alcalde de mantener en el abandono en el municipio, con carencia de obras, calles en pésimo estado, falta de drenaje, luz, agua y otros servicios.

Hasta el momento, la publicación de Ramírez Ramos ha alcanzado 228 comentarios y 242 me gusta.

El alcalde no ha anunciado de dónde saldrán los recursos para la compra de la camioneta o el pago de la liposucción.

