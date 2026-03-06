Pensión Bienestar 2026: conoce el calendario de pagos de marzo-abril; estas son las fechas clave

La dispersión de depósitos de los Programas para el Bienestar comenzó el pasado lunes 2 de marzo y se extenderá hasta el próximo jueves 26 de marzo, de acuerdo con el calendario de pago oficial dado a conocer por la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina.

Los programas sociales que recibirán su pago bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar están los beneficiarios del Programa Madres Trabajadoras, Pensión Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Adultos Mayores.

Estas herramientas tienen el objetivo de combatir la pobreza y reducir la desigualdad socioeconómica, priorizando a sectores vulnerables, mediante transferencias económicas directas y sin intermediarios. Buscan garantizar derechos constitucionales, mejorar la calidad de vida y fomentar la inclusión social.

El registro a la Pensión del Bienestar y Mujeres Bienestar será del 16 al 22 de febrero de 2026

Este es el calendario oficial de pagos marzo-abril

La distribución de pagos se realizará de manera escalonada, según la letra inicial del apellido paterno de cada persona. Los pagos se llevarán a cabo de lunes a viernes; aunque cabe señalar que el día lunes 16 de marzo NO se realizarán depósitos debido a la conmemoración por el Natalicio de Benito Juárez.

Lunes 2 de marzo: A

Martes 3 de marzo: B

Miércoles 4 y jueves 5 de marzo : C

Viernes 6 de marzo: D, E, F

Lunes 9 y martes 10 de marzo: G

Miércoles 11 de marzo: H, I, J, K

Jueves 12 de marzo: L

Viernes 13 y martes 17 de marzo: M

Miércoles 18 de marzo: N, Ñ, O

Jueves 19 de marzo: P, Q

Viernes 20 y lunes 23 de marzo: R

Martes 24 de marzo: S

Miércoles 25 de marzo: T, U, V

Jueves 26 de marzo: W, X, Y, Z

Calendario de pagos de pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Cuál será el monto destinado para cada programa?

Para el segundo bimestre correspondiente a los meses de marzo-abril de 2026, el monto designado a los derechohabientes de la Pensión para Adultos Mayores es de 6 mil 400 pesos; mientras que para la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil 100 pesos.

Por su parte, los beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad recibirán este año 2026 3 mil 300 pesos; mientras el monto para las participantes del Programa Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadores se otorgará un total de mil 650 pesos.

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, este mes más de 18.8 millones de derechohabientes obtendrán sus apoyos, lo que representa una inversión social de más de 104 mil 695.5 millones de pesos, dispersados en todas las entidades del territorio mexicano.

¿Cuándo se entregarán los próximos pagos?

Tercer bimestre: mayo-junio

Cuarto bimestre: julio-agosto

Quinto bimestre: septiembre-octubre

Sexto bimestre: noviembre-diciembre

