¿Qué es la desconexión digital?; la nueva reforma a la LFT que fue aprobada por diputados

La Cámara de Diputados ha dado el primer paso para reconocer el derecho a la desconexión digital de los trabajadores del país.

Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue avalada por unanimidad el pasado martes 3 de marzo, y plantea incorporar a las obligaciones patronales ya existentes el derecho a la desconexión de las y los empleados.

La reforma, que fue respaldada con 447 votos, será turnada al Senado, para poder continuar con su proceso legislativo.

Lee también 8M 2026: UNAM ofrece pruebas gratis de VPH a mujeres; ¿dónde y cómo acceder a ellas?

Diputados aprobaron por unanimidad la reforma a la LFT que reconoce el derecho a la desconexión digital. Foto: IStock

¿Qué es la desconexión digital?

La desconexión digital es el derecho de las personas trabajadoras a no responder ningún tipo de comunicación laboral (sean mensajes, llamadas o correos) fuera de su jornada de trabajo —esto incluye días de descanso y vacaciones—, sin que ello pueda derivar en sanciones o cualquier otro tipo de represalia.

El dictamen define la desconexión digital como el "derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias".

Es decir, la reforma establece que los trabajadores o empleados no están obligados a contestar ningún tipo de comunicación que esté relacionada a su trabajo fuera de sus horas laborales oficiales, ya sea antes de iniciar o una vez concluida su jornada.

Lee también VIDEO: Extranjero agrede a músico ambulante en Tepic y exige que deje de cantar; gesto desata indignación

Con la reforma, se establece que las y los trabajadores no están obligados a contestar ningún tipo de comunicación laboral fuera de su horario oficial. Foto: Archivo

Este cambio busca poner un límite a las demandas laborales hechas fuera del horario estipulado en el contrato de una persona, un fenómeno que se intensificó durante la pandemia por COVID-19, con el "home office".

La reforma, que propone modificar los artículos 3° Ter y 132° de la LFT, también establece que los empleadores deberán crear políticas internas que garanticen el cumplimiento y el respeto de este derecho.

La desconexión laboral busca reestablecer el equilibrio entre la vida personal y el trabajo de la población, reconociendo el derecho a descansar y reduciendo los niveles de estrés, ansiedad y agotamiento que generan los empleos con alta demanda de tiempo y atención, disfrazadas de "compromiso con el trabajo".

También te interesará:

Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu