8M 2026: UNAM ofrece pruebas gratis de VPH a mujeres; ¿dónde y cómo acceder a ellas?

En el marco del 8 de marzo, la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aplicará pruebas rápidas para la detección del Virus de Papiloma Humano (VPH).

Estas pruebas fueron creadas por científicas de la máxima casa de estudios, a través del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia (LaNSBioDyT). Son poco invasivas y permiten detectar de manera oportuna 24 tipos de VPH, incluidos los tipos 16 y 18, considerados de "alto riesgo" y los responsables del 65% de casos de cáncer cervicouterino, de acuerdo con el HPV Information Centre.

La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer; y permitirá a las mujeres realizarse la prueba con un dispositivo poco invasivo, así como obtener sus resultados en 30 minutos.

Esta jornada de salud se llevará a cabo como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. (08/03/25) Foto: Yaretzy M. Osnaya/ EL UNIVERSAL

¿Dónde y cuándo se realizarán las pruebas gratuitas de VPH?

Las pruebas PCR para la detección de VPH gratuitas se realizarán el domingo 8 de marzo en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La jornada de salud se llevará a cabo durante la "Feria de Servicios para las Mujeres", en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del medio día.

💜 Este 8 de marzo te esperamos



Asiste a la Feria de Servicios para las Mujeres y accede a servicios gratuitos de salud, orientación y prevención.



Además, habrá pruebas de detección de VPH totalmente gratis.



📍 Explanada del Palacio Municipal

🕗 Desde las 8:00 a.m.#8M… pic.twitter.com/AQ20BnTY3M — Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl (@GobNeza) March 5, 2026

¿Cómo acceder a las pruebas gratuitas de VPH?

Autoridades del municipio han informado que las mujeres que quieran realizarse la prueba, únicamente deben acudir a la explanada del Palacio Municpial —ubicada en Av. Chimalhuacán s/n, entre Caballo Bayo y Faisán, Colonia Benito Juárez— el próximo 8 de marzo en el horario establecido.

Las pruebas son totalmente gratuitas y habrá personal especializado para brindar información sobre la prevención, el diagnóstico, y seguimiento médico.

Luego de cada mujer toma la muestra, personal especializado la analiza, para tener el resultado en 30 minutos. Foto: Revista UNAM Global

Es importante recalcar que el VPH es la infección de transmisión sexual más común en el mundo. Especialistas señalan que alrededor del 80% de la población la tiene, la tuvo o la tendrá a lo largo de su vida. En la mayoría de los casos, las personas no presentan síntomas alarmantes, por lo que muchas veces, no están enteradas de que tienen la infección y pueden transmitirla.

Esta jornada es la primera de su tipo que se llevará a cabo en todo el país y tiene como objetivo acercar servicios de salud preventiva a las mujeres, promoviendo la salud femenina, y generando conciencia sobre la importancia de la detección temprana del virus.

