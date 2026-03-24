Nezahualcóyotl, Méx.- Nezahualcóyotl registra una de las islas de calor más intensas del centro del país. El fenómeno surge por la escasa vegetación y el predominio de pavimento, concreto y edificios que absorben y liberan calor durante el día y la noche. Esta condición eleva las temperaturas locales varios grados por encima de zonas cercanas y convierte al municipio en uno de los puntos más calurosos de la región metropolitana.

Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal, señaló que el calentamiento no obedece al azar. “Somos el municipio con mayor calentamiento y esto no es casual porque no tenemos parques ni alamedas. Sólo contamos con camellones. El Zoológico Parque del Pueblo representa nuestro único pulmón”, explicó.

El exceso de superficies impermeables y la falta de áreas verdes agravan el problema en una zona densamente poblada del Valle de México, donde estudios previos han documentado incrementos de hasta 3 grados en comparación con entornos menos urbanizados.

Estudiantes y especialistas de la primera Brigada Multidisciplinaria del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para mitigar las altas temperaturas. Foto: Especial

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Estudiantes y especialistas de la primera Brigada Multidisciplinaria del Instituto Politécnico Nacional (IPN) iniciaron trabajos para mitigar estos efectos. El esfuerzo se centra en la creación de huertos urbanos y en el mejoramiento de procesos de composta, acciones que buscan reducir la retención de calor y mejorar la regulación térmica local.

Rebeca Dávila Morales, integrante de la brigada, indicó que “los pulmones verdes captan temperatura y ayudan a regular la zona”. La finalidad de los huertos urbanos, agregó, consiste en generar espacios que contribuyan a ese equilibrio.

Esta intervención marca la primera vez que las brigadas multidisciplinarias de servicio social del IPN operan en un municipio conurbado al Valle de México como Nezahualcóyotl. Hasta el 29 de marzo los equipos desarrollarán proyectos adicionales: captación de agua pluvial, diagnóstico y ordenamiento vial, mejoras al sistema de bombeo y acciones de turismo.

Las actividades de huertos y composta se realizan en el Zoológico Parque del Pueblo. Foto: Especial

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Las iniciativas de turismo se preparan con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará junto con Canadá y Estados Unidos. Lo que buscan las autoridades es fortalecer la infraestructura y los servicios locales para recibir visitantes durante el evento.

Las brigadas combinan atención médica, asesoría técnica y proyectos ambientales en coordinación con el ayuntamiento. Las actividades de huertos y composta se realizan en el Zoológico Parque del Pueblo, en la colonia Vicente Villada.

Con estas medidas, Nezahualcóyotl busca contrarrestar el impacto de la isla de calor y avanzar hacia un modelo urbano que incorpore más elementos naturales en un territorio históricamente marcado por la expansión acelerada sin suficiente planeación verde, comentó el edil.

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