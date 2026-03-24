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Los Reyes La Paz, Méx. —Un integrante del () fue sentenciado a 40 años de prisión por el homicidio de un hombre ocurrido en Los Reyes La Paz.

La informó que Kevin Geovanni Bernabé Torres, alias “El Chaval”, fue condenado por su participación directa en el asesinato registrado el 25 de febrero de 2025 frente a un local comercial en la colonia Carlos Hank González, en ese municipio de la zona oriente.

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba afuera del inmueble junto a otra persona cuando llegó un vehículo negro sin placas.

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Del automóvil descendieron José Arturo “N”, alias “el Negro”; Kevin Geovanni Bernabé Torres, alias “El Chaval”; y otro sujeto conocido como “el Diablo”, todos armados.

Junto a ellos viajaban “El Sobrino” como conductor y “El Vini” como copiloto. Los agresores dispararon contra la víctima, quien murió a causa de las heridas de bala, y luego huyeron del sitio.

Las pesquisas del identificaron a Bernabé Torres como uno de los ejecutores. Tras obtener una orden de aprehensión, agentes cumplimentaron el mandamiento y lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

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El juez valoró las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público y dictó la sentencia de 40 años de cárcel, además de una multa de 79 mil 198 pesos, el pago de 247 mil 776 pesos por reparación del daño integral, una amonestación pública y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Las averiguaciones revelaron que el sentenciado formaba parte de una célula delictiva del CJNG, y que había participado en un enfrentamiento previo contra policías municipales de Chimalhuacán.

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mahc/LL

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