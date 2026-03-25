La estación Estadio Azteca del Tren Ligero suspenderá su servicio el próximo sábado 28 de marzo debido al partido México-Portugal que marcará la reinauguración del Estadio Banorte, confirmó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García.

El cierre será a partir de las 15:00 horas, de acuerdo con el secretario, por lo que los pasajeros podrán ascender y descender de este medio de transporte en la estación anterior a Estadio Azteca —Huipulco— o una después —El Vergel—.

El resto de las estaciones del Tren Ligero funcionarán normalmente, precisó el secretario.

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“El tren ligero funcionará normalmente, excepto en la estación Estadio Azteca, a partir de las 15:00 horas de la tarde. A partir de las 15:00 horas de la tarde, no va a haber posibilidades de que la gente descienda en el Estadio Azteca, porque va a descender en una estación antes, que es Vergel, o una estación después”, señaló este miércoles al encabezar la entrega de las primeras obras de la “última milla” del Estadio Banorte.

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