Los asistentes al partido entre México y Portugal de este sábado sólo podrán llegar al Estadio Banorte en transporte público, bicicleta o “en camioncito”, ya que no habrá estacionamientos disponibles en los alrededores.

Ante esto, se habilitarán opciones de park and ride, con autobuses de RTP y viajes desde zonas turísticas, bahías en puntos específicos para el ascenso y descenso con taxi de aplicación, horario extendido en medios como Metro y Metrobús, y la estación Estadio Azteca del Tren Ligero únicamente estará disponible para aquellos que cuenten con boleto para el juego.

“No va a haber estacionamiento para autos particulares, esto creo que hay que informarlo muy bien (...) para que desde distintos modos de transporte puedan llegar, desde bicicleta, en las distintas modalidades de transporte público y también privado”, confirmó ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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Como parte del park and ride habrá estacionamientos en sitios remotos desde donde operará el servicio de transporte directo al estadio, los cuales estarán ubicados en el Auditorio Nacional, Santa Fe, Six Flags y el Parque Ecológico Xochimilco, precisó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

También habrá rutas desde Bellas Artes, el Estadio Olímpico Universitario, Chapultepec, Polanco, Reforma, Hidalgo e Izazaga que irán directo al Estadio Banorte.

El polígono de última milla únicamente se podrá transitar a pie, por lo que los medios de transporte acercarán a los usuarios a puntos como el Cetram Huipulco, para que desde ahí la gente camine.

También habrá horario extendido hasta la 1 de la mañana en algunos medios de transporte, como son las líneas 1, 2 y 9 del Metro; la 1 del Metrobús, y la 1 del Tren Ligero.