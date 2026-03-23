Optimista y entusiasta, Samara Martínez, impulsora de la “Ley Trasciende”, inauguró la exposición “Muerte Digna ¡Ya!” en la estación Ermita de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, un espacio que, dijo, busca abrir la conversación pública sobre el derecho a una muerte digna en México.

Entre sonrisas, aplausos, y en compañía de Aurelien Guilabert, integrante de la Coalición Muerte Digna Ya, autoridades del Metro, medios de comunicación y ciudadanos, Samara recorrió la muestra y explicó que ésta es un esfuerzo por acercar a la ciudadanía una conversación urgente, profunda y necesaria.

Detalló que el espacio está compuesto por una serie de mamparas informativas y testimonios reales, que anteriormente fue instalado en la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro, que busca visibilizar el debate en torno a la eutanasia y el suicidio asistido, “en un contexto donde miles de personas transitan diariamente y se enfrentan, muchas veces en silencio, a enfermedades crónico-degenerativas y condiciones de sufrimiento prolongado”.

Exposición “Muerte Digna ¡Ya!” de Samara Martínez en estación Ermita del Metro (23/03/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

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“Espero que me alcance la vida, a mí y a muchos otros pacientes para ver esto consumado. Me atrevo a decir que es momento de que México dé este gran paso a favor de los derechos humanos (…) Esta no es una ley que hable de muerte, es una ley que habla de dignidad y el respeto a la decisión hasta el último momento de nuestras vidas”, expresó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Samara destacó la importancia de abrir espacios de comunicación que involucren a la sociedad para informar y combatir el estigma sobre los procedimientos médicos alusivos a la eutanasia y la muerte asistida.

“Es un paso más para involucrar a la sociedad e informarles de los avances que hemos estado haciendo, porque esta lucha continúa y continuará hasta que sea ley”, externó.

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Para ella, los objetivos primordiales de la muestra se centran en “despertar con un llamado a la conciencia, cambiar y romper paradigmas”, así como informar y concientizar.

Por ello, Samara invita a la sociedad a preocuparse por su futuro y a sumarse al proyecto firmando la iniciativa, “porque desafortunadamente todos vamos para allá y más vale tener el derecho y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo”.

Exposición “Muerte Digna ¡Ya!” de Samara Martínez en estación Ermita del Metro (23/03/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Por su parte, Aurelien Guilabert coincidió en que el propósito de la exposición es informar, “pues se habla mucho de muerte digna, pero muy pocas personas saben qué es o cada quien tiene su definición”.

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“Hoy muchas personas mueren con un alto grado de sufrimiento y agonía. Por ello es un llamado a la gente a que piense cómo se está imaginando su muerte, porque realmente en muy pocas ocasiones te imaginas y prevés como te vas a morir”, manifestó.

Él calificó la muestra como una “innovación histórica”, “porque no he visto en ninguna otra parte del mundo que se esté hablando del derecho a la muerte digna en uno de los espacios públicos más concurridos en México y en el mundo que es el Metro”.

Aurelien confío que con la apertura de este espacio la sociedad esté más informada sobre el tema, “que puedan ver que en otros países se puede morir de manera más digna y que incluso hay países latinoamericanos que han legislado al respecto o ya está permitido y que México tiene una gran oportunidad de hacerlo”.

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Exposición “Muerte Digna ¡Ya!” de Samara Martínez en estación Ermita del Metro (23/03/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Por ello, llamó a la sociedad a visitar la exposición, “porque todos nos vamos a morir y estamos a buen tiempo de buscar en colectivo que todas y todos podamos tener el derecho a una muerte digna”.

“Que cuando tú sientas que luchaste suficiente, que tienes una enfermedad y ya no quieres más, porque te quieres ir en paz, sin sufrimiento, despidiéndote de tus personas cercanas lo puedas hacer”, agregó.

El encuentro, que reunió diversas voces, testimonios y experiencias, forma parte de un esfuerzo impulsado por organizaciones de la sociedad civil como “Práctica: Laboratorio para la Democracia”, en colaboración con activistas, pacientes y defensores de derechos humanos, quienes han llevado la discusión hasta el Congreso mexicano por medio de iniciativas que buscan reconocer legalmente el derecho a una muerte digna.

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