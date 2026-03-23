El pasado sábado, EL UNIVERSAL publicó en su edición impresa, que más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos, y otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por no cumplir con los requisitos necesarios para obtener o mantener el estatus de donatarias autorizadas.

Ante los hechos, Amnistía Internacional (AI) aseguró que la revocación de autorización para recibir donativos por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a más de un centenar de organizaciones civiles, es un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente.

“¿Qué significa en la práctica? Menos recursos para defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a violencia de género y protección de territorios indígenas´. El debate real no es ‘control vs libertad’. Es: ¿queremos un país donde nadie vigile al poder?

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Porque cuando las ONG se debilitan, la corrupción y los abusos crecen”, dijo en su cuenta de X.

Precisó que en toda América crece una tendencia: “leyes anti-ONG” por parte de gobiernos que dicen promover transparencia, pero en realidad buscan controlar y debilitar a la sociedad civil.

“Las organizaciones de la sociedad civil sostienen comunidades: acompañan, documentan abusos y exigen justicia. Limitar su trabajo es debilitar a toda la sociedad. A las organizaciones se les exige todo. Pero muchas instituciones públicas siguen sin transparentar cómo usan los recursos. Más control a quien vigila, menos a quien gasta”, expresó.

Enfatizó también que la sociedad civil no es el problema, sino parte de la solución. “Documenta abusos, acompaña víctimas, vigila elecciones, impulsa mejores leyes. Debilitarla es debilitar a toda la sociedad”, sostuvo.

Dijo que son urgentes reglas claras y justas. “Sí a la transparencia. Pero sin asfixiar a quienes sostienen el tejido social. Un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos”, mencionó.

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ONG esperan autorización

Durante ese mismo sábado, cuando fue publicada la noticia por esta casa editorial, organizaciones involucradas como Mexicanos Primero y México Evalúa informaron, que se encuentran a la espera de obtener una nueva autorización para recibir donativos.

Un día después, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), también fijó su postura al respecto, mencionando que fue notificado y tramitó oportunamente la acreditación, pero pese a las acciones, aseguran que la autoridad fiscal determinó que quien emitió dicha acreditación no contaba con las atribuciones necesarias y revocó el estatus de donataria autorizada.

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