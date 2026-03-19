La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco comenzó a investigar la posible corrupción de algunos elementos y a tomar medidas preventivas tras los señalamientos sobre supuestos pagos del Cártel de Jalisco Nueva Generación a integrantes de las corporaciones que dependen de ella.

El titular de la Secretaría, Juan Pablo Hernández, indicó que el área de Asuntos Internos ya activó los protocolos establecidos ante este tipo de señalamientos, por lo que algunos elementos podrían ser citados para responder algunas preguntas respecto a los señalamientos que también se han difundido a través de redes sociales.

Precisó que hasta ahora ningún elemento ha sido señalado de forma directa por lo que insistió en la necesidad de que una investigación por parte de autoridades federales pueda dar mayores pistas para determinar si las acusaciones son reales y proceder contra los responsables.

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Por su parte, el coordinador estratégico del gabinete de Seguridad en el estado, Roberto Alarcón Estrada, ordenó la rotación de personal de la recién creada Policía Estatal de Caminos como medida preventiva.

Al respecto, el titular de la corporación, Oscar Manuel Montaño Íñiguez, señaló que la rotación de personal se hará cada 15 días en todas las regiones del estado e incluirá tanto policías de línea como a mandos para evitar que se arraiguen en las zonas y puedan ser blanco de intentos de corrupción.

Además, informó que también se harán nuevas revisiones de control y confianza a todo el personal cuyos resultados serán revisados directamente por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández.

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