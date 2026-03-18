LA PAZ, BCS. - El dirigente estatal del PAN en Baja California Sur, Rigoberto Mares Aguilar, presentó una denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral en contra 14 funcionarios de Baja California Sur -de extracción morenista - por presuntos actos anticipados de campaña, promoción indebida y uso de recursos públicos con fines electorales.

En conferencia de prensa, el líder panista sostuvo que el señalamiento se sustenta, entre otros elementos, en declaraciones públicas del propio gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, quien —dijo— reconoció en entrevistas que las bardas con eslóganes políticos que han aparecido recientemente en diversas zonas del estado constituyen promoción de imagen.

“No estamos frente a una sospecha ni frente a una interpretación, sino frente a una admisión pública. El gobernador validó la promoción política anticipada y la convirtió en una invitación abierta”, expresó.

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Señalan ventaja indebida

Mares Aguilar argumentó que han registrado que existe un posicionamiento sistemático de aspiraciones políticas en la entidad, y una ventaja frente a otros perfiles que no cuentan con respaldo gubernamental, lo que —afirmó— podría configurarse en actos anticipados de campaña conforme a la legislación electoral.

Gobernador de BCS, Víctor Castro Cosío, reconoció que las bardas con eslóganes políticos que han aparecido en diversas zonas del estado si constituyen una promoción de imagen. Foto: Especiales.

“Lo más grave no es que ocurra, sino que quien gobierna lo justifique, porque rompe el principio básico de equidad en la contienda”, declaró.

Piden intervención de autoridad electoral

El dirigente del albiazul detalló que la denuncia incluye señalamientos por propaganda electoral indebida, uso de recursos públicos y vulneración a la equidad en la competencia electoral.

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Indicó que solicitaron a la autoridad electoral en BCS cuatro acciones: admitir la denuncia y valorar las pruebas; vincular el eslogan denunciado con la funcionaria señalada —en referencia a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero—; dictar medidas cautelares para detener estas prácticas; y garantizar condiciones de equidad rumbo al proceso electoral.

“Si no hay piso parejo desde ahora, en 2027 no habrá una elección, sino una ratificación disfrazada de democracia”, advirtió.

El líder panista insistió en que el tema debe ser atendido con seriedad, al considerar que está en juego la equidad de las futuras elecciones en la entidad.

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Las declaraciones del dirigente y la denuncia contra funcionarios se dan luego de la aparición de diversas bardas con leyendas alusivas a la alcaldesa paceña Milena Quiroga, con el color del partido, además de los viajes que ha realizado la funcionaria los municipios del estado en días laborales y en fines de semana, en reuniones con sectores sociales.

Rigoberto Mares Aguilar pide garantizar condiciones de equidad rumbo al proceso electoral luego de la aparición de diversas bardas con leyendas alusivas a la alcaldesa Milena Quiroga Romero. Foto: Especiales.

Asimismo, han aparecido calcomanías en automóviles también y campañas en redes sociales posicionando al alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, rumbo a la candidatura por la gubernatura. El edil también denunció una “guerra sucia” en su contra proveniente del Ayuntamiento de La Paz.

Recientemente, cuestionado sobre la equidad en la contienda y los posibles actos anticipados, el gobernador respondió que la ley electoral no prohibía expresamente la promoción de los nombres y el trabajo de los funcionarios y que él solo les había pedido que no usaran dinero público.

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