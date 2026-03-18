Pachuca.— La diputada local del PRI en Hidalgo, Montcerrat Hernández Pérez, acusó posibles actos de violencia política en razón de género, además de irregularidades y desconocimiento de la técnica legislativa, luego del desaseo que se registró durante la votación en el pleno para reconocer a personas buscadoras como defensoras de derechos humanos.

La diputada presentó en diciembre la propuesta que planteaba reformar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, con el fin de incluir a las personas buscadoras dentro de este esquema de protección, y atender con ello recomendaciones de organismos internacionales.

La legisladora explicó que la iniciativa fue aprobada en comisiones en diciembre del año pasado, por lo que este día fue sometida al pleno, donde se registró una votación inicial de 12 votos a favor y 12 en contra. Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, Aldo Meza, solicitó un receso de cinco minutos durante la votación, el cual se prolongó a media hora.

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“No sé si lo que quiso fue saber qué procedía o esperar a que llegaran más diputados de Morena. Lo cierto es que esto muestra un desconocimiento”, señaló.

Posteriormente, se realizó una nueva votación en la que el dictamen obtuvo 15 votos a favor y 11 en contra. No obstante, con base en mayoría simple, el presidente de la Mesa Directiva determinó que no era procedente al no reunir las dos terceras partes de los votos, criterio que, de acuerdo con la legisladora, no aplica para este tipo de dictámenes, ya que dicho requisito corresponde únicamente a reformas constitucionales o al presupuesto, lo cual no está relacionado con la iniciativa presentada.

Diputada local del PRI en Hidalgo acusa posibles actos de violencia política de género. Foto: Especial.

Ante ello, la propuesta fue devuelta a comisiones. “Se trata, además, de una iniciativa muy noble, que únicamente busca armonizar la ley para reconocer a estas personas que hoy no cuentan con ningún tipo de protección”, aseveró.

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Indicó que, tras estos hechos, iniciará diversos procedimientos que ya analiza con su equipo técnico, iniciará de manera interna en el Congreso, a través de la Contraloría, y posteriormente con una denuncia por violencia política en razón de género.

Hernández Pérez señaló que no es la primera vez que los diputados evidencian falta de técnica legislativa, al grado de que el año pasado fueron invitados a firmar un convenio de cursos con el Senado, la Cámara de Diputados, el Tecnológico de Monterrey y otras instituciones; sin embargo, al parecer estos cursos no han sido aprovechados, ya que no se observa avance.

Finalmente, indicó que también solicitará una explicación sobre el sentido del voto y su trasfondo. “Tal vez se vuelva a votar, pero eso no quita el daño que ya hicieron”, concluyó.

En la primera votación, los 12 votos a favor correspondieron a la oposición, así como a los diputados de Morena Tania, Meza y Cynthia Delgado.

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