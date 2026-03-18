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LA PAZ, BCS. - El exoficial mayor del ayuntamiento de Los Cabos, Alan Sotelo Burgoin, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de por simulación, informaron autoridades.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, el exfuncionario -a quien identificó como Alan “N”- estaría relacionado con la firma de un contrato, el 18 de octubre de 2022, con una empresa dedicada a la , la cual, supuestamente, fungiría como intermediaria para la asesoría, gestión y contratación de un crédito de 14 millones de pesos para el ayuntamiento, situación que nunca se concretó.

Pago sin servicio acreditado

La Fiscalía investigó el caso y expuso que la empresa no realizó ninguna gestión para la obtención del crédito; sin embargo, el entonces Oficial Mayor autorizó al extesorero municipal —también vinculado a proceso— el pago de 14 millones 170 mil 560 pesos por ese concepto.

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El recurso fue entregado a la empresa pese a que, según la investigación, no se llevaron a cabo los trámites correspondientes ante alguna institución bancaria para la apertura del crédito.

Otros exfuncionarios implicados

Cabe mencionar que por estos mismos hechos ya se encuentran vinculados a proceso el expresidente municipal de Los Cabos, Óscar Leggs Castro y el extesorero municipal, José Martín Talamantes.

Además, en abril del año pasado la Fiscalía solicitó el desafuero de una diputada local -- y del subsecretario de Gobierno, Ariel Castro Cárdenas; no obstante, el Congreso del estado determinó entonces la improcedencia de dicha solicitud, por lo que no se puede ejercer acción penal en su contra.

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Medidas cautelares

El juez de control impuso al ex oficial mayor medidas cautelares que incluyen la firma periódica quincenal ante la autoridad correspondiente en La Paz, la prohibición de acercarse a instalaciones del Ayuntamiento de Los Cabos y la restricción de comunicarse con testigos o denunciantes durante el tiempo que dure el proceso.

Sobre estos hechos, en declaraciones, el ex alcalde de Los Cabos ha sostenido ser "víctima" de persecución política, incluso recientemente anunció que buscará contender por la candidatura a la gubernatura por BCS, bajo las siglas de Morena.

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dmrr/cr

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