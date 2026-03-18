Culiacán, Sinaloa. - En operativos efectuados en municipios del sur del estado por las fuerzas federales, se detuvo a una persona armada, se aseguraron mil 674 cartuchos útiles de diversos calibres, 16 cargadores abastecidos, dos fusiles automáticos y se desmanteló un campamento improvisado usado por grupos de la delincuencia organizada.

Durante un recorrido de vigilancia por la carretera libre Mazatlán-Tepic, en la jurisdicción del municipio de Escuinapa, elementos del Grupo de Operaciones especiales del Estado, se percataron que los ocupantes de una camioneta que circulaba metros adelante, en forma imprevista salieron de la carpeta asfáltica y tomaron una brecha.

Cae persona armada y aseguran armas tras operativos en Sinaloa; desmantelan campamento improvisado ocupado por grupos delictivos. Foto: Especial.

Al iniciar una persecución entre brechas, se percataron que un hombre armado descendió de la unidad y trató de huir, por al ser alcanzado, se le aseguro un fusil automático AK-47, seis cargadores, 165 cartuchos útiles y un chaleco táctico con dos placas de balística.

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Sobre el conductor de la unidad, este aprovecho que solo fue perseguido el hombre que descendió armado para acelerar la velocidad y perderse entre las brechas, sin ser localizado entre las brechas.

Cae persona armada y aseguran armas tras operativos en Sinaloa; desmantelan campamento improvisado ocupado por grupos delictivos. Foto: Especial.

En el mismo municipio, elementos del ejército, al efectuar un recorrido a las afueras de la cabecera municipal, descubrieron un campamento improvisado que sirve de resguardo de grupos delictivos, donde localizaron dos fusiles automáticos, trece cargadores y 978 cartuchos útiles de diversos calibres.

Los elementos del ejército, en operativos de rastreo efectuados por las cercanías del poblado de Palmillas, en el municipio de Concordia, encontraron abandonada un arma automática, dieciséis cargadores abastecidos, 531 cartuchos útiles de distintos calibres.

Abaten a hombre en Ahome

Elementos de la Policía Municipal de Ahome que acudieron a cubrir un reporte de agresión física a una mujer en un domicilio del fraccionamiento Álamos Country, en la ciudad de los Mochis fueron recibidos a balazos, por lo que respondieron la agresión y causaron la muerte del presunto infractor.

Según el reporte, la madrugada de este miércoles entraron llamadas de auxilio sobre una agresión a una mujer en una casa de la calle Granjas de dicho fraccionamiento, por lo que los agentes enviados atender este problema de violencia intrafamiliar fueron recibidos a balazos.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ahome explicó que una de las patrullas recibió varios disparos en la carrocería, al arribar al sitio, en donde perdió la vida José de Jesús “N”, de 40 años de edad al ser abatido por los agentes al responder el fuego.

Señaló que se conoció por los reportes que el presunto agresor de la mujer se encontraba armado, por lo que se envió tres patrullas con personal de seguridad pública, pero estos al llegar fuera de la casa y descender fueron atacados a balazos, por lo que tuvieron que responder el fuego y lograron abatir al presunto agresor.

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