Mérida, Yucatán. – El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE) impulsa al empleo formal para las mujeres al inaugurar la Feria de Empleo para Mujeres, donde se ofertaron 400 vacantes en distintos rubros con sueldos competitivos de hasta 25 mil pesos.

El presidente del CCE Yucatán, José Enrique Molina Casares, señaló que la participación del sector empresarial busca acercar oportunidades reales de trabajo a más mujeres en Yucatán.

En el evento estuvieron presentes el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, y el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, quienes coincidieron en la importancia de generar condiciones que impulsen una mayor inclusión laboral y el crecimiento económico en la entidad.

Inauguran Feria de Empleo para Mujeres en Yucatán ofertando 400 vacantes; buscan acercar oportunidades reales de trabajo. Foto: Especial.

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Durante su participación, Molina Casares destacó el papel del sector empresarial en la generación de oportunidades laborales y el impacto positivo que tiene la inclusión de más mujeres en el mercado formal.

“Impulsar el empleo de las mujeres no es solo un acto de justicia social, es una estrategia de desarrollo económico para Yucatán”, afirmó.

Subrayó que en la institución que encabeza todas las direcciones son ocupadas por mujeres, y que una parte significativa de su plantilla laboral también está conformada por talento femenino, lo que, dijo, representa un motivo de orgullo y un compromiso permanente con la equidad laboral.

Este tipo de espacios facilita el contacto directo entre empresas y buscadoras de empleo, haciendo más ágil el proceso de contratación y ampliando las oportunidades laborales.

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