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Mérida, Yucatán. - La capital yucateca despertó este miércoles bajo un , que tomó por sorpresa a estudiantes y personas que se dirigían a sus centros de trabajo.

De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy), la masa de aire ártico, que impulsó el , provocó estas condiciones climáticas, además de que mantiene ambiente fresco durante la jornada de este miércoles.

Fuerte chubasco sorprende a habitantes de Yucatán este miércoles; piso mojado provoca accidentes de tránsito. Foto: Especial.
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De acuerdo con Procivy, la temperatura máxima de este día osciló entre 25 y 29 grados y la mayor parte del día ha permanecido nublado y con lloviznas, las cuales podrían intensificarse en la tarde o noche en municipios del centro, noreste y sureste.

En la zona costera se resienten los remanentes del frente frío, que provoca un “norte” con rachas de hasta 50 kph y el oleaje se mantendrá entre 2 y 3 metros de altura en el litoral yucateco, lo que mantiene cerrados los puertos a la navegación.

También, el piso mojado provocó algunos accidentes de tránsito, como el ocurrido en la calle 22 por 25, en la colonia Itzimná, en el norte de Mérida, entre una unidad del Va y Ven y un automóvil particular, el cual dejó cuatro personas que resultaron aturdidas, que fueron atendidas en el lugar.

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