Mérida, Yucatán. - La capital yucateca despertó este miércoles bajo un fuerte chubasco, que tomó por sorpresa a estudiantes y personas que se dirigían a sus centros de trabajo.

De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy), la masa de aire ártico, que impulsó el frente frío No.41, provocó estas condiciones climáticas, además de que mantiene ambiente fresco durante la jornada de este miércoles.

Fuerte chubasco sorprende a habitantes de Yucatán este miércoles; piso mojado provoca accidentes de tránsito. Foto: Especial.

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De acuerdo con Procivy, la temperatura máxima de este día osciló entre 25 y 29 grados y la mayor parte del día ha permanecido nublado y con lloviznas, las cuales podrían intensificarse en la tarde o noche en municipios del centro, noreste y sureste.

En la zona costera se resienten los remanentes del frente frío, que provoca un “norte” con rachas de hasta 50 kph y el oleaje se mantendrá entre 2 y 3 metros de altura en el litoral yucateco, lo que mantiene cerrados los puertos a la navegación.

También, el piso mojado provocó algunos accidentes de tránsito, como el ocurrido en la calle 22 por 25, en la colonia Itzimná, en el norte de Mérida, entre una unidad del Va y Ven y un automóvil particular, el cual dejó cuatro personas que resultaron aturdidas, que fueron atendidas en el lugar.

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