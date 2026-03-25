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Servicios Metropolitanos (SERVIMET) dio el banderazo de inicio al programa de Limpieza, Seguridad e Iluminación de seis Pasos a Desnivel de a fin de mantener el acceso libre para el paso peatonal.

En un comunicado de prensa, mencionó que los pasos a desnivel que atenderá son Lorenzo Boturini, Alfredo Chavero, Gutiérrez Nájera, Fernando Ramírez, José María Roa Bárcenas y Manuel Caballero.

Además, estos Pasos, ubicados todos en la , se mantendrán abiertos para el tránsito peatonal de las 4:00 de la mañana a las 12:00 de la noche, con un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; de igual forma tendrán limpieza constante y adecuada iluminación.

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“Los 7 Pasos a Desnivel restantes se encuentran ya sea en proceso de rehabilitación o en reforzamiento estructural como lo mencionó la Jefa de Gobierno, ”, dijo.

También destacó que en seguimiento a los acuerdos establecidos con los locatarios de los 13 Pasos a Desnivel de esa misma alcaldía Cuauhtémoc, el lunes 23 de marzo recién pasado se llevó a cabo la entrega por parte del Fondo de Desarrollo Social (FONDESO), de 81 apoyos de Capital Semilla “IKAL” de 25 mil pesos, recursos no reembolsables que fortalecen la economía local y brindan un impulso clave para la reactivación de sus negocios.

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jecg

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