A 80 días del Mundial de junio próximo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó “Amazónica” una herramienta de inteligencia artificial que ayudará a turistas y habitantes a consultar información relevante de la demarcación. Estará disponible a partir de abril próximo, a través de un mensaje de WhatsApp o vía telefónica y se podrán hacer consultas 24/7: desde conocer la ubicación de un restaurante con estrella Michelín hasta reportar un bache en la vía pública.

“Hoy lanzamos Amazónica IA, es el gobierno en tu celular, así de simple, para que preguntas, para que resuelvas, para que no pierdas tiempo”, dijo.

Al lanzar esta herramienta, la edil destacó que Cuauhtémoc será “la puerta de México” ante el mundo, durante la Copa del Mundo de junio próximo, por lo que resaltó que esta herramienta permitirá brindar información a los turistas.

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Alessandra Rojo de la Vega presentó Amazónica IA, una nueva inteligencia artificial que pretende ayudar a los ciudadanos con cualquier situación relacionada al gobierno. Será gratuita y estará disponible a partir de abril. A la presentación acudieron los alcaldes Luis Mendoza (BJ) y Mauricio Tabe (Miguel Hidalgo), además de varios funcionarios y empresarios. (23/03/2026) Foto: Santiago Cadena El Universal

“Aquí no vienen sólo a visitar, vienen a vivir México, y queremos que eso se traduzca en más visitantes, más consumo y por supuesto, en más oportunidades para nuestra gente”, dijo.

Indicó que esta herramienta también se traducirá en un mejor conocimiento de las calles de la alcaldía, con la premisa de que cada reporte es una persona que lo realiza.

Afirmó que esta IA estará disponible para todas y todos, desde habitantes de la Cuauhtémoc hasta turistas que vengan de visita; bastará con enviar un mensaje para tener respuesta.

Estuvieron presentes en el lanzamiento, los alcaldes de Benito Juárez, Luis Mendoza; de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; así como el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Andrés Atayde; y el presidente del PRI en la Ciudad de México, Israel Betanzos, entre otros.

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