A 80 días del inicio del Mundial en la Ciudad de México, catrines y catrinas tomaron durante tres horas Paseo de la Reforma y avenida Juárez para compartir la riqueza cultural y, de paso, calentar el ánimo mundialista en plena temporada de primavera.

Desde las 14:00 horas, cientos de personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para participar en el Desfile de Catrinas Mundialistas que culminó en la explanada del Palacio de Bellas Artes.

Desfilaron grupos de catrines con camisetas de la Selección Mexicana, batucadas, grupos de baile y vehículos adornados con elementos alusivos a canciones de pasados mundiales.

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Norma Ortiz y Luz María, quienes observaban el desfile desde Paseo de la Reforma, señalaron que suelen acudir a este tipo de eventos.

“Ya se respira una Ciudad mundialera”, comentó Norma, mientras que Luz destacó que la música y las representaciones de catrines jugando futbol generan un ambiente festivo. “El vestuario es increíble y la música, creo que sirve para estar contentos”, expresó.

María Raíces, participante recurrente en este tipo de desfiles, acudió con un atuendo de inspiración azteca en tonos morado y plateado y explicó que estas celebraciones invitan tanto a locales como a extranjeros a conocer y valorar la cultura mexicana. “Me encanta venir porque es un evento mundial y todos conocerán nuestra cultura”.

Denise Márquez llegó desde horas antes al Ángel de la Independencia con maquillaje de catrina y una camiseta de futbol para asegurar un buen lugar y refirió que su intención era documentar cada momento. “Me encanta, porque pronto va a ser el Mundial y todo esto le da algo muy especial y mexicano”.

Entre batucadas y bandas de guerra, catrinas recorrieron calles del Centro. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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Mientras que Ruth Corona asistió acompañada de su perrita y destacó que el ambiente mundialista fue uno de los principales atractivos del evento. “Es un orgullo para nosotros, bailar, jugar, en fin, venir”, mencionó.

Jessica Esquivias, productora del evento, quien acudió con un traje típico mexicano, detalló que en el desfile participaron alrededor de mil 800 catrines y catrinas que se integraron en distintos contingentes acompañados de bandas de guerra, batucadas, bailarines y otros artistas urbanos que llenaron de ritmo y color las calles del Centro.