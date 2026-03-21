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Las jacarandas llegaron a la Ciudad de México gracias al paisajista japonés Tatsugoro Matsumoto. Hoy en día forman parte del paisaje primaveral capitalino, y justo en esta temporada se organizan tours para contemplarlas en todo su esplendor.
Si quieres participar en estos recorridos guiados, en Destinos te decimos cuándo y dónde serán para que vayas alistando tu cámara.
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¿De qué tratan los recorridos de jacarandas en la CDMX?
Las jacarandas se han convertido en un atractivo turístico de nuestra capital entre los meses de febrero y abril. Principalmente, se observan en zonas como Reforma, Chapultepec, Roma, Condesa, Coyoacán, entre otras.
Para admirar el espectáculo natural que crean, donde tiñen las calles de tonalidades moradas y lilas, el proyecto “Recorrido de Jacarandas” de Árboles de la CDMX ofrece caminatas guiadas durante la temporada de floración.
La experiencia está diseñada para que, tanto locales como visitantes nacionales y extranjeros, conozcan todo sobre este árbol, mientras disfrutan spots emblemáticos y se toman decenas de fotografías.
No solo se trata de caminar y observar, sino de entender el impacto ambiental de las jacarandas. Y es que su presencia, además de anunciar la llegada de la primavera, también ayuda a mitigar el calor y a mejorar la calidad del aire, de acuerdo con un artículo publicado por la UNAM.
Más allá de disfrutar el espectáculo visual, es una oportunidad para conocer la historia de la especie, saber cómo identificar sus variantes y hasta reconocer otro tipo de árboles que hay en la ciudad.
Ojo: los recorridos comenzaron en marzo, pero aún hay fechas disponibles para asistir.
¿Cuándo son los recorridos de jacarandas en CDMX?
Los recorridos entre jacarandas y otros árboles se llevan a cabo en diferentes colonias, lo que da la oportunidad de conocer diversos espacios verdes de la CDMX. Así que anota las fechas:
- Sábado 21 de marzo a las 10:00 horas en la Condesa; el trayecto contempla Parque España.
- Domingo 22 de marzo a las 10:00 horas; la ruta inicia en Paseo de la Reforma, desde Avenida Insurgentes hasta la Diana Cazadora.
- Domingo 29 de marzo a las 10:00 horas en San Ángel; aquí se explorará uno de los barrios más pintorescos de la capital.
¿Cuánto cuesta asistir a los recorridos de jacarandas en CDMX?
De acuerdo con Árboles de la CDMX, estos recorridos guiados tienen un costo de $200 por persona.
Si quieres reservar u obtener más detalles sobre la experiencia, comunícate vía Instagram: @arbolescdmx.
Recomendaciones para asistir
- Lleva ropa ligera y calzado cómodo.
- Utiliza gorra y protector solar.
- Carga una botella de agua y snacks.
- Prepara tu cámara y otros accesorios como tripié para tomarte fotografías.
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