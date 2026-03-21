Las jacarandas llegaron a la Ciudad de México gracias al paisajista japonés Tatsugoro Matsumoto. Hoy en día forman parte del paisaje primaveral capitalino, y justo en esta temporada se organizan tours para contemplarlas en todo su esplendor.

Si quieres participar en estos recorridos guiados, en Destinos te decimos cuándo y dónde serán para que vayas alistando tu cámara.

Conoce todo sobre las jacarandas en estos recorridos por la CDMX. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

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¿De qué tratan los recorridos de jacarandas en la CDMX?

Las jacarandas se han convertido en un atractivo turístico de nuestra capital entre los meses de febrero y abril. Principalmente, se observan en zonas como Reforma, Chapultepec, Roma, Condesa, Coyoacán, entre otras.

Para admirar el espectáculo natural que crean, donde tiñen las calles de tonalidades moradas y lilas, el proyecto “Recorrido de Jacarandas” de Árboles de la CDMX ofrece caminatas guiadas durante la temporada de floración.

La experiencia está diseñada para que, tanto locales como visitantes nacionales y extranjeros, conozcan todo sobre este árbol, mientras disfrutan spots emblemáticos y se toman decenas de fotografías.

No solo se trata de caminar y observar, sino de entender el impacto ambiental de las jacarandas. Y es que su presencia, además de anunciar la llegada de la primavera, también ayuda a mitigar el calor y a mejorar la calidad del aire, de acuerdo con un artículo publicado por la UNAM.

Las jacarandas tienen la función de mitigar el calor en CDMX. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Más allá de disfrutar el espectáculo visual, es una oportunidad para conocer la historia de la especie, saber cómo identificar sus variantes y hasta reconocer otro tipo de árboles que hay en la ciudad.

Ojo: los recorridos comenzaron en marzo, pero aún hay fechas disponibles para asistir.

¿Cuándo son los recorridos de jacarandas en CDMX?

Los recorridos entre jacarandas y otros árboles se llevan a cabo en diferentes colonias, lo que da la oportunidad de conocer diversos espacios verdes de la CDMX. Así que anota las fechas:

Sábado 21 de marzo a las 10:00 horas en la Condesa; el trayecto contempla Parque España.

Domingo 22 de marzo a las 10:00 horas; la ruta inicia en Paseo de la Reforma, desde Avenida Insurgentes hasta la Diana Cazadora.

Domingo 29 de marzo a las 10:00 horas en San Ángel; aquí se explorará uno de los barrios más pintorescos de la capital.

¿Cuánto cuesta asistir a los recorridos de jacarandas en CDMX?

De acuerdo con Árboles de la CDMX, estos recorridos guiados tienen un costo de $200 por persona.

Si quieres reservar u obtener más detalles sobre la experiencia, comunícate vía Instagram: @arbolescdmx.

Recomendaciones para asistir

Lleva ropa ligera y calzado cómodo.

Utiliza gorra y protector solar.

Carga una botella de agua y snacks.

Prepara tu cámara y otros accesorios como tripié para tomarte fotografías.

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