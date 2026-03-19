Rápidos y Furiosos (Fast & Furious en inglés) es una de las sagas de películas más populares del siglo XXI y todo un fenómeno, gracias a las hazañas al volante de Dominic Toretto, Brian O’Conner y otros personajes.

Pronto, la emoción y velocidad de los filmes ‘saldrán’ de la pantalla grande a una experiencia mucho más vivencial, ya que un parque temático está construyendo una montaña rusa inspirada en este universo de autos y acción.

Spoiler: podrás ‘manejar’ el Charger de Toretto, el Skyline de Brian o el Mazda de Han.

¿Dónde estará la montaña rusa de Rápidos y Furiosos?

La nueva montaña rusa de Rápidos y Furiosos estará en el Upper Lot de Universal Studios Hollywood, un estudio cinematográfico y parque temático ubicado en el famoso barrio de Hollywood, en Los Ángeles, California.

Foto: Rich Polk. Universal Studios Hollywood

Se trata del parque más antiguo de Universal Studios, famoso principalmente por ofrecer un tour a algunos de los sets de filmación de Jaws, Volver al Futuro, King Kong, Jupiter 's Claim y otras películas.

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¿Cómo será la montaña rusa de Rápidos y Furiosos?

Anunciada en 2023 por Universal Studios Hollywood, será la “primera montaña rusa al aire libre de alta velocidad”, de acuerdo con un comunicado oficial.

Foto: Rich Polk. Universal Studios Hollywood

Su nombre oficial es “Fast & Furious: Hollywood Drift” y la experiencia iniciará desde la fila de espera, que simula un garaje de ladrillos rojos.

Al llegar a la zona de abordaje observarás un gran mural, del artista Tristan Eaton, el cual le rendirá homenaje a Toretto y a una de las carreras callejeras de los filmes.

Foto: Rich Polk. Universal Studios Hollywood

En cuanto a aspectos técnicos, la montaña rusa tendrá una longitud de 1,250 metros y su pista pasará por encima de varias áreas del parque temático.

El recorrido se hará en trenes de 4 vagones, cada uno replicando uno de los autos icónicos de las películas: el Dodge Charger de Toretto, el Mazda RX-7 de Han, el Nissan Skyline GT-R y el Toyota Supra de Brian O’Conner.

Foto: Rich Polk. Universal Studios Hollywood

Durante el trayecto se recreará la sensación de derrapes a toda velocidad, gracias a que los cochecitos (cada uno con capacidad para 4 personas) tendrán una tecnología de rotación de 360° y alcanzarán una velocidad máxima de 116 kilómetros por hora.

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¿Cuándo abrirá la montaña rusa de Rápidos y Furiosos?

Aunque Universal Studios Hollywood no reveló una fecha exacta para la apertura de la montaña rusa de Rápidos y Furiosos, sí indicó que será en algún momento del verano de 2026.

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