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Viajar a Argentina puede ser accesible, siempre y cuando organices tu viaje con anticipación. Factores como la temporada, el clima y la demanda influyen directamente en los precios del , hospedaje y actividades.

Si quieres saber qué mes es más barato para viajar a este país 'del fin del mundo', que abarca desierto, selva y glaciares, en te compartimos el dato.

Desde glaciares hasta viñedos, este país ofrece experiencias únicas todo el año. Foto: Unsplash
Desde glaciares hasta viñedos, este país ofrece experiencias únicas todo el año. Foto: Unsplash

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¿Cuál es el mes más barato para viajar a Argentina?

Como en cualquier otro país, la temporada alta en Argentina eleva los costos para los viajeros. Por eso, metabuscadores como Kayak y Skyscanner recomiendan comprar los boletos y reservar el hospedaje hasta con 4 meses de anticipación, lo que permite encontrar mejores descuentos y ofertas.

El buscador Expedia, por ejemplo, recomienda viajar en marzo cuando es el fin de la tempoada alta de verano y el inicio del otoño.

Además, los vuelos son más baratos porque se considera temporada baja, el clima sigue siendo apto para disfrutar las , las sierras cordobesas y la llanura pampeana.

El blog de Skyscanner también sugiere viajar en marzo, así como en abril o mayo, ya que aquí los costos de los vuelos redondos se encuentran entre los $9,165 y $8,905. Otra ventaja es que hay menos aglomeraciones en museos, plazas y parques de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Bariloche, Argentina. Foto: Unsplash
Bariloche, Argentina. Foto: Unsplash

Por su parte, Kayak aconseja viajar a Argentina en septiembre. Los precios promedio de los vuelos redondos son de $12,790. Aunque son un poco más costosos, las temperaturas dejan de ser extremas por la entrada de la primavera, lo que es ideal para visitar sitios como el Puerto Madryn y ver ballenas francas australes.

El tiempo de vuelo promedio de CDMX a Buenos Aires, capital de , es de poco más de 9 horas. Actualmente, las Aerolíneas Argentinas y Aeromexico son las que ofrecen vuelos directos; otras realizan escalas en Panamá, Lima, Santiago y Bogotá.

¿Cuál es el mes más caro para viajar a Argentina?

Tanto Expedia, como Kayak y Skyscanner coinciden en que los meses más caros para viajar a Argentina son diciembre, enero y febrero porque se consideran temporada alta.

Los boletos redondos alcanzan precios promedio de $10,973 hasta $15,927. A eso deberás sumar los gastos por hospedaje, comidas y atracciones.

En Google Flight se indica que encontrar una tarifa barata o cara depende, en mayor parte, de la ciudad que se desea visitar.

Destinos como Ushuaia, Bariloche o San Martín de los Andes presentan alta afluencia la mayor parte del año; mientras que en Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Córdoba son más flexibles con los viajeros.

Sin importar el destino y para un mayor ahorro, Google Flight aconseja comprar paquetes de vuelo redondo y hospedaje. Incluso, hay agencias de viajes online que los ofrecen con tours y actividades adicionales, lo que te permite conseguir un ahorro extra.

Ushuaia, Argentina. Foto: Pexels
Ushuaia, Argentina. Foto: Pexels

Recuerda las recomendaciones de los expertos para encontrar vuelos baratos a . Planear con anticipación, ser flexible con las fechas y comparar opciones puede hacer la diferencia en tu presupuesto.

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