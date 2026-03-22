A tan solo 81 días de que de inicio la Copa del Mundo de futbol en territorio nacional, la emoción por la justa mundial no para de hacerse notar a lo largo de la capital mexicana.

Es por ello que la tarde de este sábado se llevó a cabo el Desfile de Catrinas Mundialistas, el cual tuvo como recorrido algunos de los lugares más emblemáticas de la ciudad culminando en el Palacio de Bellas Artes.

Llenos de pintura y color, los asistentes se dieron cita desde temprano para aprovechar las actividades extras que se ofrecieron como los módulos de maquillaje profesional que se dispusieron en varios puntos del desfile en donde el único requisito fue mostrar tu apoyo a la Selección Nacional.

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Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal

Las tradiciones se mezclan con la emoción de que México volverá a ser sede de un mundial de futbol después de 40 años.

Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal

Con calaveras gigantes arriba de los coches, banderas, sarapes, moños y globos, las familias asistentes no perdieron la oportunidad de mostrar su apoyo a la Selección Mexicana.

Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal

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Por supuesto que no pudo faltar la música de batucada para alegrar la tarde de todos los asistentes que se dieron cita en la glorieta del Ángel de la Independencia para iniciar el recorrido.

Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal

El colorido de la ciudad, además de la alegría y emoción de los asistentes estuvo presente a lo largo del todo el recorrido.

Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal

La danza y las tradiciones estuvieron presentes en los atuendos de los asistentes que no dejaron de gritar ni bailar a lo largo de todo el recorrido.

Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal

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La expectativa crece y los fanáticos al fútbol cuentan las horas para que llegue el tan ansiado debut de la Selección Mexicana de Futbol en la Copa del Mundo que dará inicio el próximo 11 de junio.

Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal

A pie o en coche, los asistentes no perdieron la oportunidad de mostrar su ingenio y participar en el desfile de catrinas mundialistas.

Foto: Diego Simón Sánchez / El Universal

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