En la antesala de celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, con 27 votos a favor, un punto de acuerdo impulsado por la diputada Claudia Rivera Vivanco para vigilar la competencia justa y proteger el bolsillo de los usuarios frente a un evento que pondrá a México nuevamente en el centro del escenario deportivo global.

La iniciativa, presentada por la también integrante del Grupo Parlamentario de Morena, solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el diseño e implementación de una estrategia especial de vigilancia preventiva para evitar incrementos injustificados que ya alcanzan hasta el mil por ciento en el sector hotelero.

Rivera Vivanco advirtió que México se encamina a un evento sin precedentes al ser el primer país en albergar cuatro copas del mundo, considerando las tres varoniles y la femenil de 1971. Ante esta magnitud, señaló que es imperativo garantizar que la fiesta del futbol no se vea empañada por prácticas comerciales desleales.

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El punto de acuerdo busca salvaguardar los derechos de los consumidores, tanto nacionales como extranjeros, asegurando que el acceso a hospedaje, restaurantes y centros de esparcimiento se mantenga bajo condiciones de equidad y precios justos.

“La urgencia de esta medida responde a datos detectados en las ciudades sede como Ciudad de México y Guadalajara, donde las tarifas de hospedaje ya registran aumentos desproporcionados de entre el 200 por ciento y más del mil por ciento”, indicó.

La morenista subrayó que este riesgo de especulación no se limita al sector hotelero, sino que amenaza con extenderse al transporte, alimentos y servicios turísticos generales, afectando la economía de las familias y la imagen del país ante los visitantes internacionales.

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Durante su intervención en la Comisión, la diputada reconoció que, si bien la mayoría de los empresarios están sumados al espíritu de la justa mundialista, “es necesario contar con mecanismos de control estrictos para aquellos que busquen obtener provechos desventajosos ante la alta demanda”.

Destacó que el Gobierno de México, ya inició con la convocatoria para sumar a todos los sectores a esta celebración, por lo que resulta pertinente que la Profeco refuerce y difunda con claridad sus planes de supervisión.

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