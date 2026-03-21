La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) corrigió los montos millonarios de las pensiones doradas que reciben seis extrabajadores de Pemex, esto, luego de que el pasado 13 de marzo se hicieran públicos los nombres de quienes reciben una pensión superior al sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de una tarjeta informativa, Anticorrupción, a cargo de Raquel Buenrostro, compartió que se hicieron ajustes a las cifras previamente reportadas debido a la recepción de "datos complementarios" emitidos por Pemex, quien realizó "ajustes en seis registros".

Cabe destacar que además de la petrolera, otros de los organismos paraestatales cuyos extrabajadores reciben pensiones exorbitantes son CFE, Nafin, Bancomex, Banrural y LyFC, por lo que, en busca de reducir privilegios, la Presidenta envió al Senado una iniciativa para eliminar reducir a unos 70 mil pesos los montos de las pensiones de los extrabajadores.

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Pensiones millonarias en Pemex. Foto: Presidencia

El pasado 11 de marzo, el Senado avaló por unanimidad poner fin a las pensiones doradas y turnó el dictamen a la Cámara de Diputados, donde se espera que la iniciativa sea analizada y en su caso, aprobada antes de que termine el actual periodo de sesiones, el 30 de abril de 2026.

¿A quiénes se le ajustó el monto de sus "pensiones doradas"?

Con la información actualizada en la base de datos que proporcionó Anticorrupción en su página de internet, se identificó que los ajustes a seis de las pensiones doradas corresponden a los extrabajadores:

Mario Francisco Espinosa Estrada

Jorge Ernesto Moreno Tovar

Salvador Quero García

Carlos Arturo Sanchez Magaña

Jorge Luis Talamantes Montoya

Alejandro Valadez Urrutia

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Aspectos de la Refinería Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Los casos cuyos montos se mantienen sin ajustes por parte de Pemex y superan el millón de pesos mensuales y al sueldo de la Presidenta, incluyen a los siguientes extrabajadores:

Carlos Arturo Sánchez Magaña con un monto de $1,107,361

con un monto de $1,107,361 Guillermo Gil Arias , $410,181

, $410,181 Marcos Ramírez Silva , $227,988

, $227,988 Miguel Tame Domínguez , $227,757

, $227,757 Horacio Guevara Montalvo, $226,589

¿Cuánto es el monto de las pensiones?

Anticorrupción detalló que en el caso de Mario Francisco Espinosa Estrada, la petrolera informó el pasado 11 de marzo que el monto neto percibido por el extrabajador correspondía a 500,052.6 pesos, por lo que este dato fue publicado el 13 de marzo, sin embargo, el 17 de marzo Pemex precisó que el monto correcto de la pensión es de 63,921.00 pesos.

Agregó que la jubilación de Jorge Ernesto Moreno Tovar había sido reportada por un monto de 976,512.80 pesos, por lo que este dato fue publicado. Posteriormente la petrolera ajustó la cantidad a 160,512.80 pesos.

En el caso de Salvador Quero García, Pemex informó que recibía una cifra de 987,978.5 pesos, luego ajustó la pensión a 170,978.50 pesos.

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Pensiones millonarias. Foto: iStock

La petrolera también modificó el monto recibido mensualmente para el extrabajador Carlos Arturo Sanchez Magaña. Primero confirmó una cifra de 1,107,361.34 pesos y posteriormente la modificó a tan solo 201,961.34 pesos.

La pensión de Jorge Luis Talamantes Montoya también tuvo una reducción al pasar de 972,626.98 pesos al monto correcto de 155,626.98 pesos.

En el caso de Alejandro Valadez Urrutia, Pemex había reportado una pensión de 655,515.92 pesos, sin embargo, luego la actualizó a 170,915.92 pesos.

Finalmente la secretaría a cargo de Raquel Buenrostro recordó que cada institución es responsable de generar y actualizar sus bases de datos, por lo que las modificaciones realizadas "derivan directamente de la información proporcionada, en este caso, por Pemex".

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