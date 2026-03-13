Más Información
Trump critica negativa de Sheinbaum a ayuda de EU; "no debió rechazarla para deshacerse de los cárteles"
Hacienda aplica estímulo fiscal al diésel; impuesto baja 2.59 pesos por litro tras alza del combustible
¿Quiénes recibían pensiones doradas?; exfuncionarios de Luz y Fuerza, Pemex y CFE encabezan la lista con pagos millonarios
Actor José Ángel Bichir cae desde tercer nivel de edificio en CDMX; sufre fracturas y trauma abdominal
Con la aprobación en el Senado de la reforma presidencial que elimina las llamadas “pensiones doradas” en organismos paraestatales como Pemex, CFE y Luz y Fuerza, entre otros, la Secretaría Anticorrupción dio a conocer los nombres de extrabajadores que reciben pensiones de hasta un millón de pesos mensuales. EL UNIVERSAL revisó los registros y presenta quiénes encabezan la lista de los pagos más elevados.
La lista incluye a exfuncionarios de Petroleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y Nacional Financiera (Nafin).
Lee también Anticorrupción revela nombres de exfuncionarios con pensiones doradas; José Ángel Gurría y Óscar Espinosa están en la lista
Luz y Fuerza del Centro
Entre los registros más altos aparecen exfuncionarios de Luz y Fuerza del Centro, empresa que fue extinguida en 2009. En este organismo se encuentran algunos de los montos más elevados detectados en la revisión alcanzando pensiones que superan el millón de pesos mensuales.
A continuación se presenta una lista de los 10 exfuncionarios con altas pensiones reveladas por la Secretaría Anticorrupción:
- Jorge Evodio Chapa de la Torre, $1,077,533
- Edgar Velázquez Butrón, $1,037,341
- Kenneth Sydney Smith Jacobo, $1,037,291
- Gustavo Adolfo Marrón Peña, $980,526
- Mardoqueo Staropolsky Nowalski, $924,057
- Jaime González Gutiérrez, $919,609
- Felipe Pérez Flores, $919,559
- Humberto Ramírez Núñez, $919,528
- Juan Gerardo Ruíz Maldonado, $919,513
- Carlos Spinola Velázquez, $882,484
Pemex
En el caso de Petróleos Mexicanos, la lista incluye a extrabajadores con pensiones que también superan el millón de pesos mensuales.
- Carlos Arturo Sánchez Magaña, $1,107,361
- Salvador Quero García, $987,978
- Jorge Ernesto Moreno Tovar, $976,512
- Jorge Luis Talamantes Montoya, $972,626
- Alejandro Valadez Urrutia, $655,515
- Mario Francisco Espinosa Estrada, $500,052
- Guillermo Gil Arias, $410,181
- Marcos Ramírez Silva, $227,988
- Miguel Tame Domínguez, $227,757
- Horacio Guevara Montalvo, $226,589
CFE
En la Comisión Federal de Electricidad también aparecen extrabajadores con pensiones superiores a los 300 mil pesos mensuales, de acuerdo con los registros revisados.
- José Luis Lupercio Pérez, $451,251
- Carlos Víctor Manuel Carreto y Fernández, $433,440
- Hugo Hasael Cruz Alavez, $358,122
- José Antonio Cerrillo Ramírez, $349,725
- Getro Olvera Valdovinos, $338,881
- Raúl López García, $324,681
- José Domingo Vázquez Márquez, $322,955
- Paul Furszyfer Mostkow, $318,254
- Jorge Benjamín Cárdenas Jáuregui, $313,172
- Gerardo Heliodoro Valdez Saucedo, $305,754
Lee también Pemex incorpora 291 residentes a especialidades médicas; destina 2 mil 810 mdp a salud
Bancomex
En la banca de desarrollo también se identifican pensiones elevadas. En el caso de Bancomext, los montos superan los 170 mil pesos mensuales.
- Fernando Villareal y Puga Colmenares, $284,940.22
- Humberto Soto Rodríguez, $283,537.05
- Jaime Luis Dávila Mercenario, $227,854.27
- Jaime Tarcicio Álvarez Sandoval, $197,744.34
- Consuelo Martínez Muñoz, $194,690.33
- Enrique Vilatela Riba, $190,846.51
- Enrique Hernández Pérez, $182,748.02
- Adolfo Barbosa y Medina, $179,307.07
- José Pedro Barranco Gómez, $175,402.70
- Patricia García de Alba Montes, $173,905.63
Banrural
Otro de los organismos incluidos en los registros es Banrural, institución que fue liquidada en 2003 y cuyos extrabajadores continúan recibiendo pensiones.
- Marco Antonio Ubaldo Gómez, $240,125.33
- Felipe Michel Ramírez, $235,280.34
- César Conde Bustamante, $209,921.41
- Alfonso Rojas Zendejas, $201,879.35
- José de Jesús Saldívar Sandoval, $181,968.24
- Rubén Noé Rodríguez González, $170,952.82
- Andrés Eduardo Paredes Ortiz, $169,448.66
- Gonzalo Héctor de la Fuente Escobar, $169,350.09
- Fabián Raymundo Fuentes Aguilar, $167,758.14
- Rodolfo Vega Ríos, $162,446.23
Banobras
El padrón también incluye a exempleados del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
- Germán Humberto Sandoval Faz, $214,171.56
- Miguel Ángel Celis Hernández, $200,360.87
- Arturo Rangel Villarreal, $196,609.34
- Noemí David Rodriguera, $194,224.45
- José Víctor Manuel González Molina, $185,476.73
- Rubén Vázquez Valdez, $179,692.09
- José Gerardo Dávila Jiménez, $167,544.13
- Luis Ángel Romo Lazo, $162,506.18
- Omar Hernández Nava, $156,559.82
- Luis Daniel Robles Ferrer, $153,738.91
Lee también Corte avala pensiones para juzgadores de Chihuahua destituidos en reforma judicial; Batres condena “trato privilegiado”
Nafin
Finalmente, en Nacional Financiera aparecen pensiones que superan los 200 mil pesos mensuales.
- Carlos Enrique Sales Gutiérrez, $209,580.95
- Arturo Osorio Barrientos, $158,650.83
- Héctor Mariano Arangua Morales, $150,170.97
- Miguel Ángel Ochoa Salas, $149,072.09
- Oscar Dalino Delfín Baduy, $146,838.68
- Oswaldo Aníbal Mendoza Popoca, $143,890.63
- Sergio Samuel Cancino y León, $138,976.44
- Rebeca Esther Pizano Navarro, $138,907.17
- Enrique du Solier Carriedo, $135,575.66
- Enrique Carlos Viana Turnbull, $133,791.46
Cabe destacar que de las paraestatales que concentraban mayores jubiladas y jubilados con pensiones hasta millonarias son LyFC y Pemex; en ambas se registran personas que percibían montos entre 500 mil hasta un millón de pesos mensuales.
Actor José Ángel Bichir cae desde tercer nivel de edificio en CDMX; presuntamente se habría arrojado
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cdm/rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]