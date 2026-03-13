Con la aprobación en el Senado de la reforma presidencial que elimina las llamadas “pensiones doradas” en organismos paraestatales como Pemex, CFE y Luz y Fuerza, entre otros, la Secretaría Anticorrupción dio a conocer los nombres de extrabajadores que reciben pensiones de hasta un millón de pesos mensuales. EL UNIVERSAL revisó los registros y presenta quiénes encabezan la lista de los pagos más elevados.

La lista incluye a exfuncionarios de Petroleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y Nacional Financiera (Nafin).

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Luz y Fuerza del Centro

Entre los registros más altos aparecen exfuncionarios de Luz y Fuerza del Centro, empresa que fue extinguida en 2009. En este organismo se encuentran algunos de los montos más elevados detectados en la revisión alcanzando pensiones que superan el millón de pesos mensuales.

A continuación se presenta una lista de los 10 exfuncionarios con altas pensiones reveladas por la Secretaría Anticorrupción:

Jorge Evodio Chapa de la Torre, $1,077,533 Edgar Velázquez Butrón, $1,037,341 Kenneth Sydney Smith Jacobo, $1,037,291 Gustavo Adolfo Marrón Peña, $980,526 Mardoqueo Staropolsky Nowalski, $924,057 Jaime González Gutiérrez, $919,609 Felipe Pérez Flores, $919,559 Humberto Ramírez Núñez, $919,528 Juan Gerardo Ruíz Maldonado, $919,513 Carlos Spinola Velázquez, $882,484

Pemex

En el caso de Petróleos Mexicanos, la lista incluye a extrabajadores con pensiones que también superan el millón de pesos mensuales.

Carlos Arturo Sánchez Magaña, $1,107,361 Salvador Quero García, $987,978 Jorge Ernesto Moreno Tovar, $976,512 Jorge Luis Talamantes Montoya, $972,626 Alejandro Valadez Urrutia, $655,515 Mario Francisco Espinosa Estrada, $500,052 Guillermo Gil Arias, $410,181 Marcos Ramírez Silva, $227,988 Miguel Tame Domínguez, $227,757 Horacio Guevara Montalvo, $226,589

CFE

En la Comisión Federal de Electricidad también aparecen extrabajadores con pensiones superiores a los 300 mil pesos mensuales, de acuerdo con los registros revisados.

José Luis Lupercio Pérez, $451,251 Carlos Víctor Manuel Carreto y Fernández, $433,440 Hugo Hasael Cruz Alavez, $358,122 José Antonio Cerrillo Ramírez, $349,725 Getro Olvera Valdovinos, $338,881 Raúl López García, $324,681 José Domingo Vázquez Márquez, $322,955 Paul Furszyfer Mostkow, $318,254 Jorge Benjamín Cárdenas Jáuregui, $313,172 Gerardo Heliodoro Valdez Saucedo, $305,754

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Bancomex

En la banca de desarrollo también se identifican pensiones elevadas. En el caso de Bancomext, los montos superan los 170 mil pesos mensuales.

Fernando Villareal y Puga Colmenares, $284,940.22 Humberto Soto Rodríguez, $283,537.05 Jaime Luis Dávila Mercenario, $227,854.27 Jaime Tarcicio Álvarez Sandoval, $197,744.34 Consuelo Martínez Muñoz, $194,690.33 Enrique Vilatela Riba, $190,846.51 Enrique Hernández Pérez, $182,748.02 Adolfo Barbosa y Medina, $179,307.07 José Pedro Barranco Gómez, $175,402.70 Patricia García de Alba Montes, $173,905.63

Banrural

Otro de los organismos incluidos en los registros es Banrural, institución que fue liquidada en 2003 y cuyos extrabajadores continúan recibiendo pensiones.

Marco Antonio Ubaldo Gómez, $240,125.33

Felipe Michel Ramírez, $235,280.34

César Conde Bustamante, $209,921.41

Alfonso Rojas Zendejas, $201,879.35

José de Jesús Saldívar Sandoval, $181,968.24

Rubén Noé Rodríguez González, $170,952.82

Andrés Eduardo Paredes Ortiz, $169,448.66

Gonzalo Héctor de la Fuente Escobar, $169,350.09

Fabián Raymundo Fuentes Aguilar, $167,758.14

Rodolfo Vega Ríos, $162,446.23

Banobras

El padrón también incluye a exempleados del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Germán Humberto Sandoval Faz, $214,171.56

Miguel Ángel Celis Hernández, $200,360.87

Arturo Rangel Villarreal, $196,609.34

Noemí David Rodriguera, $194,224.45

José Víctor Manuel González Molina, $185,476.73

Rubén Vázquez Valdez, $179,692.09

José Gerardo Dávila Jiménez, $167,544.13

Luis Ángel Romo Lazo, $162,506.18

Omar Hernández Nava, $156,559.82

Luis Daniel Robles Ferrer, $153,738.91

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Nafin

Finalmente, en Nacional Financiera aparecen pensiones que superan los 200 mil pesos mensuales.

Carlos Enrique Sales Gutiérrez, $209,580.95

Arturo Osorio Barrientos, $158,650.83

Héctor Mariano Arangua Morales, $150,170.97

Miguel Ángel Ochoa Salas, $149,072.09

Oscar Dalino Delfín Baduy, $146,838.68

Oswaldo Aníbal Mendoza Popoca, $143,890.63

Sergio Samuel Cancino y León, $138,976.44

Rebeca Esther Pizano Navarro, $138,907.17

Enrique du Solier Carriedo, $135,575.66

Enrique Carlos Viana Turnbull, $133,791.46

Cabe destacar que de las paraestatales que concentraban mayores jubiladas y jubilados con pensiones hasta millonarias son LyFC y Pemex; en ambas se registran personas que percibían montos entre 500 mil hasta un millón de pesos mensuales.

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