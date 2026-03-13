Más Información

Harfuch: Notas de prensa sobre el CJNG, referentes para abrir carpetas de investigación; FGR procesa información

Harfuch: Notas de prensa sobre el CJNG, referentes para abrir carpetas de investigación; FGR procesa información

EU ofrece recompensa de 10 mdd por información sobre Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán; incluye a 2 ministros

EU ofrece recompensa de 10 mdd por información sobre Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán; incluye a 2 ministros

Petróleo brent sube 2.67% y cierra en más de 103 dólares; es su semana más volátil en años por la guerra en Medio Oriente

Petróleo brent sube 2.67% y cierra en más de 103 dólares; es su semana más volátil en años por la guerra en Medio Oriente

En plena CDMX, aseguran vehículos "monstruo"; hay dos detenidos tras operativo en predio de Azcapotzalco

En plena CDMX, aseguran vehículos "monstruo"; hay dos detenidos tras operativo en predio de Azcapotzalco

Dictan 16 años de prisión a "Fer Italia" por el delito de violación de una menor de edad; enfrenta un segundo proceso judicial

Dictan 16 años de prisión a "Fer Italia" por el delito de violación de una menor de edad; enfrenta un segundo proceso judicial

Continúa operativo de la Guardia Nacional contra taxis por aplicación en el AICM; usuarios usan servicio porque "es más barato"

Continúa operativo de la Guardia Nacional contra taxis por aplicación en el AICM; usuarios usan servicio porque "es más barato"

Con una inversión prevista de 2 mil 810 millones de pesos para 2026, Petróleos Mexicanos () inició un nuevo ciclo escolar de formación de médicos especialistas en Ciudad de México, donde residentes comenzaron su preparación en distintos programas de especialidad.

Durante la ceremonia de arranque del ciclo académico, se informó que 283 residentes concluyeron su formación, como parte de los programas de enseñanza médica que la institución mantienen desde , cuando comenzaron los primeros cursos de especialización en el Hospital Central del Norte.

Pemex incorpora 291 residentes a especialidades médicas; destina 2 mil 810 mdp a salud. Foto: Especial.
Pemex incorpora 291 residentes a especialidades médicas; destina 2 mil 810 mdp a salud. Foto: Especial.

Lee también

Además, durante una ceremonia encabezada por la directora de Administración y Servicios, Marcela Villegas Silva, y el subdirector de Servicios de Salud, Ruy López Ridaura se entregaron reconocimientos a residentes con excelencia académica en especialidades como Ginecología y Obstetricia, Medicina Crítica, Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, entre otras.

Actualmente el esquema de formación contempla , integrados por 13 especialidades de entrada directa, seis subespecialidades y cuatro cursos de alta especialidad, orientados a fortalecer la atención médica que se brinda a trabajadores y sus familias.

Pemex incorpora 291 residentes a especialidades médicas; destina 2 mil 810 mdp a salud. Foto: Especial.
Pemex incorpora 291 residentes a especialidades médicas; destina 2 mil 810 mdp a salud. Foto: Especial.

Durante su intervención López Ridaura destacó que el indicador de titulación oportuna de residentes aumentó de 72 a 96 por ciento en un año, resultado del trabajo de especialistas, docentes y personal médico encargado de la formación.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]