La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su propuesta de reforma electoral busca combatir privilegios, particularmente de funcionarios públicos que reciben dinero del pueblo, así como al que evada de impuestos y al "privilegio del que no cumple con la ley".

Durante la conferencia matutina de este viernes 13 de marzo en Manzanillo, Colima, la Mandataria federal reiteró que cada legislador tiene derecho a votar como quiera; sin embargo, recordó que hubo distintas mesas de diálogo con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes se negaron a reducir los presupuestos de sus organizaciones.

-"¿Estos partidos políticos quisieron negociar con usted la reforma electoral?", se le preguntó esta mañana.

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-"Pues no directamente conmigo, la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) encabezó distintas mesas y ella me informaba: ‘dicen que esta parte sí, esta parte no’. Ellos querían seguir nombrando los plurinominales, ellos no querían que se disminuyeran los montos de los partidos, esencialmente", respondió Sheinbaum.

La Presidenta remarcó que siempre habrá críticas a su gobierno y propuestas, sin embargo, lo que busca es no ser “presidencialista” y cumplirle a la gente. Mencionó que la población ya sabe quién votó en contra de su propuesta electoral.

"Nuestra lucha en esencia es seguir combatiendo los privilegios, particularmente de los funcionarios públicos que reciben dinero del pueblo y también combatir al que evade impuestos, al privilegio del que no cumple con la ley. Entonces, a eso nos comprometimos y es lo que estamos haciendo", dijo.

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Sheinbaum Pardo reconoció la alianza Morena-PT-Verde que la llevó a ganar la presidencia de México y a aprobar reformas constitucionales como al Poder Judicial en 2024, para garantizar los derechos de los pueblos indígenas o para fortalecer Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Si no hubiera sido por esta alianza, no hubiéramos logrado reformas constitucionales indispensables para avanzar en la transformación (...) Hay temas en los que uno no está de acuerdo. Cuando envié la iniciativa, sabíamos que era muy probable que el PT y el Verde no votarían a favor", explicó.

Presentó encuestas donde la mayoría de las respuestas pedían que las cúpulas de partidos políticos no eligieran a los legisladores plurinominales ni con la cantidad de recursos que recibe el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Podríamos haber negociado que fuera solamente un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de más allá. ¿Era factible negociarlo? Sí, sí era factible, pero tomé la decisión de no hacerlo. Porque yo había hecho un compromiso con la gente y para mí los compromisos se cumplen", declaró la Mandataria federal.

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