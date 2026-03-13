El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, informaron sobre los proyectos carreteros e hidráulicos que el Gobierno federal impulsa en Colima, los cuales contemplan una inversión de 10 mil millones de pesos para mejorar la conectividad y el abasto de agua en la entidad.

Durante la conferencia matutina presidencial realizada en la Sexta Región Naval de Manzanillo, Esteva Medina detalló que las acciones en infraestructura incluyen conservación de carreteras, construcción de puentes y distribuidores viales, modernización de autopistas y caminos artesanales. Indicó que este año se atienden 184 kilómetros de la red federal libre de peaje, equivalente a casi 70% del total estatal.

El funcionario destacó avances en obras estratégicas como los puentes Arco Norte y Arco Sur en la capital colimense, además de nuevos puentes en Manzanillo y vialidades que buscan mejorar la movilidad y reducir tiempos de traslado.

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En conjunto, señaló, la inversión en infraestructura carretera asciende a cerca de 8 mil 900 millones de pesos y generará alrededor de mil 600 empleos directos e indirectos.

Por su parte, Morales López explicó que las acciones de la Comisión Nacional del Agua se concentran en fortalecer el suministro para la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, donde se construyen obras que permitirán duplicar la disponibilidad de agua potable, con una inversión aproximada de 2 mil 178 millones de pesos y una planeación a 40 años.

Además, destacó proyectos de infraestructura hidroagrícola para beneficiar hasta 4 mil hectáreas productivas y obras locales de rehabilitación de redes, pozos y plantas de bombeo en distintos municipios. Señaló que estas acciones buscan garantizar el acceso al agua en colonias que actualmente carecen del servicio y fortalecer la actividad agrícola.

Ambos funcionarios coincidieron en que las inversiones federales en infraestructura carretera, hidráulica y social representan un impulso al desarrollo económico y social de Colima, con recursos que superan los 10 mil millones de pesos en obras durante el actual periodo gubernamental.

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