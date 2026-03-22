La exgobernadora de Tlaxcala y exsenadora, Beatriz Paredes Rangel, desmintió que tenga intenciones de ser candidata presidencial del PRI rumbo a las elecciones de 2030, después de que se difundieran publicaciones apócrifas con su nombre que afirmaban esto.

La priista advirtió, vía redes sociales, que ha circulado un mensaje con una cuenta a su nombre, en donde supuestamente hace públicas sus intenciones de buscar la titularidad del Ejecutivo Federal.

“La única cuenta que tengo y manejo en X es esta (@BeatrizParedes), desde la que aclaro que lo ahí mencionado es absolutamente falso”, agregó.

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“Me tenían prohibido decir esto, pero lo voy a decir: voy a ser candidata del PRI para el 2030, para luchar por la Presidencia de la República; espero que me apoyen, pueblo de México”, se lee en el mensaje apócrifo, desde un perfil que suplanta la identidad de Paredes Rangel.

Beatriz Paredes, quien se ha mantenido distante de la política, participó el pasado 5 de marzo de 2026 en un evento con Kenia López Rabadán en San Lázaro, titulado “Conversatorio de Presidentas de la Cámara de Diputados”.

Allí, explicó que no extraña su estancia en el Congreso de la Unión y que decidió pausar su carrera legislativa porque vaticinó una “baja calidad” en el debate.

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“Yo decidí, de manera voluntaria, hacer un alto en el camino, porque me temía un Senado con un debate de muy baja calidad, y a mí no me gusta el debate de baja calidad. Para ser partícipe en una estrategia de debate de baja calidad, mejor me meto al Vodevil o al negocio del humorismo político”, dijo al ser entrevistada por medios de comunicación.

A lo largo de su trayectoria, Paredes se ha desempeñado como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, senadora, gobernadora de Tlaxcala, embajadora de México en Cuba, presidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Social para los pueblos indígenas y embajadora de México en Brasil, entre otros cargos.

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