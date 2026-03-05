Durante su participación en el “Conversatorio de Presidentas de la Cámara de Diputados”, realizado en San Lázaro, Beatriz Paredes aseguró que no extraña su estancia en el Congreso y decidió pausar su carrera legislativa porque previó una baja calidad en el debate.

“(¿Extraña la Cámara?) No. Yo decidí, de manera voluntaria, hacer un alto en el camino porque me temía un Senado con un debate de muy baja calidad y a mí no me gusta el debate de baja calidad. Para ser partícipe en una estrategia de debate de baja calidad, mejor me meto al Vodevil o al negocio del humorismo político”, respondió.

En el foro, realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, participaron Guadalupe Murguía Gutiérrez, Laura Rojas Hernández, Dulce María Sauri Riancho, Noemí Berenice Luna Ayala y Marcela Guerra Castillo, presidentas en las LVIII, LXIII, LXIV y LXV legislaturas.

Legisladoras durante el Conversatorio de Presidentas de la Cámara de Diputados. Foto: Especial.

Ahí, Beatriz Paredes afirmó que no ha revisado la iniciativa de reforma electoral, enviada a la Cámara de Diputados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Si estuviera aquí, en la Cámara, ahorita le haría una gran declaración. Yo no he revisado la iniciativa, entonces hablar de iniciativas que no conozco a detalle me parece muy irresponsable”, expresó.

