Policías capitalinos atendieron el reporte de una persona lesionada tras una riña, que posteriormente perdió la vida, en calles de la colonia Barrio de la Xicalhuacan, en la alcaldía Xochimilco, donde fue detenido un joven señalado como posible responsable.

Los hechos ocurrieron en la calle José Ortiz de Domínguez y su cruce con Tulipanes, donde los uniformados llegaron y se entrevistaron con una mujer quien refirió que, momentos antes, dos personas comenzaron a discutir al exterior de una vivienda, posteriormente uno de ellos tomó una varilla y trató de lesionar al otro.

Después, mientras forcejeaban el hombre le arrebató el pedazo de metal, lo golpeó e inmediatamente el lesionado cayó a la cinta asfáltica; por lo anterior, los policías solicitaron los servicios de emergencia y, paramédicos que llegaron al sitio diagnosticaron al hombre de 59 años de edad sin signos vitales.

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Derivado de los hechos, el joven de 22 años de edad que aún se encontraba en el punto, fue detenido e informado de sus derechos de ley y, junto con la varilla, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.

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