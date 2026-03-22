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capitalinos atendieron el reporte de una persona lesionada tras una riña, que posteriormente perdió la vida, en calles de la colonia Barrio de la Xicalhuacan, en la , donde fue un joven señalado como posible responsable.

Los hechos ocurrieron en la calle José Ortiz de Domínguez y su cruce con Tulipanes, donde los uniformados llegaron y se entrevistaron con una mujer quien refirió que, momentos antes, dos personas comenzaron a discutir al exterior de una vivienda, posteriormente uno de ellos tomó una varilla y trató de lesionar al otro.

Después, mientras forcejeaban el hombre le arrebató el pedazo de metal, lo golpeó e inmediatamente el lesionado cayó a la cinta asfáltica; por lo anterior, los policías solicitaron los y, paramédicos que llegaron al sitio diagnosticaron al hombre de 59 años de edad sin signos vitales.

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Derivado de los hechos, el joven de 22 años de edad que aún se encontraba en el punto, fue detenido e informado de sus derechos de ley y, junto con la varilla, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.

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jecg

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