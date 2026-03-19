Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) liberaron en la localidad El Álamo, en Culiacán, Sinaloa a Mónica Zambada Niebla, hija de “El Mayo”, Zambada)

El Gabinete de Seguridad informó que en una acción vinculada a este despliegue operativo, se ejecutó una intervención en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido un integrante de esta organización criminal.

“Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”, detalló el Gabinete de Seguridad.

Lee también Crean mapa de organizaciones criminales extrajeras en México; tráfico de droga, personas, especies y estafas, entre los delitos

Cae "El Patas" en la localidad de Valle Escondido, Sinaloa

Cae "El Patas" en la localidad de Valle Escondido, Sinaloa (19/03/2026). Foto: Especial

En otra acción, en la localidad de Valle Escondido, de Culiacán, los navales detuvieron a Omar Oswaldo Torres Cabada de 39 años, alias “El Patas” de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Al arribar al sitio, los uniformados fueron objetos de una agresión, por lo que, en apego al marco legal vigente, repelieron el ataque.

“Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida. En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

“Se mantiene presencia operativa en la zona y el dispositivo continúa con el objetivo de proteger a la población”, refirió el Gabinete de Seguridad.

Lee también Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro