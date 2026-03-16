Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un cargamento de cuatro toneladas y media de cigarrillos de procedencia ilícita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Esta acción se efectuó derivado de trabajos de inteligencia orientados a detectar mercancía ilícita que pretendía ingresar al territorio nacional.

Personal naval comisionado en el AICM en coordinación con la Subdirección de Operación Portuaria y Aduanera (OPA), realizaron la revisión de un cargamento transportado vía aérea.

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Marina asegura cuatro toneladas y media de cigarrillos en el AICM. Foto: especial

Durante la inspección, los elementos detectaron irregularidades en la documentación y características del envío, localizando 300 cajas que contenían 180 mil cajetillas de cigarrillos, equivalentes a tres millones 600 mil cigarrillos.

La mercancía asegurada tiene un valor comercial estimado de 18 millones 540 mil pesos y permanece bajo resguardo de la autoridad aduanera, en tanto se realizan las verificaciones correspondientes para determinar su legalidad y, en su caso, proceder conforme a la normatividad vigente.

Este tipo de mercancía ilícita suele estar vinculada a redes de contrabando, por lo que su detección y aseguramiento contribuye a evitar afectaciones a la economía nacional y a combatir actividades ilícitas.

Marina asegura cuatro toneladas y media de cigarrillos en el AICM. Foto: especial

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La dependencia reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo los mecanismos de inteligencia, cooperación internacional y control en puntos estratégicos, con el objetivo de combatir el contrabando, proteger la economía nacional y garantizar el Estado de derecho.

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