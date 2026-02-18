Atizapán de Zaragoza, Méx.– Colillas de cigarro arrojadas desde vehículos se encuentran entre las principales causas de los incendios forestales, informó Miguel Ángel Román González, subdirector de Bomberos del municipio.

Ante la época de estiaje, el representante de los vulcanos recordó que el 90 por ciento de los incendios forestales son provocados.

“Se habla del efecto lupa que puede provocar incendios forestales, pero más allá, la mayoría de los incendios suelen ser provocados por las colillas de cigarros que avientan a las orillas de la carretera y que no están apagadas en su totalidad. Sobre las carreteras es donde tenemos más reportes”, señaló.

Lee también Clara Brugada asegura que libro de Julio Scherer busca dañar su imagen; pide mostrar pruebas de señalamientos

En lo que va del mes de febrero se han reportado diez incendios forestales en este municipio, ubicados en La Biznaga, La Estadía, Ex Hacienda del Pedregal, Calacoaya, parte de Pata de Borrego, Presa Madin y en Hogares de Atizapán.

Román González explicó que desde octubre pasado se realizaron brechas cortafuego en áreas consideradas de riesgo, lo que ha permitido reducir los tiempos de control.

“En dos horas hemos logrado controlar los siniestros en varios casos, gracias a los trabajos preventivos”, afirmó.

Finalmente, advirtió que 2026 podría representar un año con mayor incidencia de incendios debido a la acumulación de vegetación seca tras las lluvias del año anterior y a temperaturas que podrían oscilar entre 32 y 35 grados centígrados, con picos de hasta 38 grados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL