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La alcaldesa de , Circe Camacho, entregó 20 nuevas , las cuales se suman a las 50 unidades incorporadas al comienzo de su administración. Además destacó avances importantes en materia de seguridad a partir de inversión, presencia en territorio y resultados verificables.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dicha demarcación registra bajas alusivas a los crímenes de alto impacto, como 60% en robo en transporte público, 50% hurto con violencia en casa habitación, 40% robo a repartidores y casi 20% en homicidio doloso.

Aunado a esto, la percepción de inseguridad disminuyó 6.4 puntos, al pasar de 72.6% a 66.2%, en concordancia con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, entregó 20 nuevas patrullas a agentes de la policía de dicha demarcación. Foto: Especial
La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, entregó 20 nuevas patrullas a agentes de la policía de dicha demarcación. Foto: Especial

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“La incorporación de estas 20 nuevas patrullas fortalece la capacidad operativa de la policía, al permitir mayor cobertura, reducción en tiempos de respuesta y presencia permanente en colonias, pueblos y barrios de Xochimilco”, comentó la edil.

Agregó que existe coordinación entre la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), encabezada por Clara Brugada, la SSC, la policía auxiliar, la Guardia Nacional (GN) y el Ejército.

Además, expresó su reconocimiento a las y los elementos de seguridad debido a su compromiso y vocación de servicio en la protección de la ciudadanía. “La seguridad no se construye con discursos, sino con decisiones, inversión y trabajo permanente en el territorio”, concluyó.

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, entregó 20 nuevas patrullas a agentes de la policía de dicha demarcación. Foto: Especial
La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, entregó 20 nuevas patrullas a agentes de la policía de dicha demarcación. Foto: Especial
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dft

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