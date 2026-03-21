Desde las 16:00 horas, decenas de personas pertenecientes a distintas tribus urbanas acudieron a la Alameda Central para disfrutar de una serie de conciertos como parte del festival Noche de Primavera, donde sonaron géneros como rock, punk, ska, post-punk, metal alternativo y darkwave.

Asriel Darko, quien se identifica como punk desde hace cuatro años, relató que suele acudir a distintos eventos de este tipo porque encuentra en este género una forma de expresión y libertad.

“Lo más importante para mí es lo que me hace sentir, lo que se vive”, dijo.

Desde las 16:00 horas de este 21 de marzo, sonaron géneros como rock, punk, ska, post-punk, metal alternativo y darkwave. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Con un traje elaborado en parte por él mismo, intervenido con estoperoles y telas oscuras, además de un maquillaje en tonos blanco, negro y rojo que resaltaba su estética, destacó entre los asistentes.

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Su apariencia, explicó, es también una forma de identidad y pertenencia dentro de la escena.

“Uno brinca y baila y también ayuda mucho a que no nos discriminen”, añadió, al señalar que estos espacios permiten visibilizar a las distintas subculturas y romper prejuicios.

Integrantes de tribus urbanas disfrutan el Festival Noche de Primavera; "es una forma de expresión y libertad", dicen. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Por su parte, Alebaran, quien acudió con un paliacate de una de sus bandas favoritas, mencionó que le gusta asistir a este tipo de eventos para participar activamente a través del baile, especialmente en los círculos de slam que se forman frente al escenario.

Detalló que su gusto por la música comenzó a los ocho años, cuando su padre le enseñaba canciones y algunos pasos de baile, por lo que ahora considera estos eventos como una forma de reconectar con esos momentos.

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Aunque en esta ocasión no pudo acompañarlo por trabajo, aseguró que siempre lo tiene presente.

La banda "Los hermanos menores" abrió la cartelera de la Noche de primavera en el escenario mayor de la alameda central, metros mas adelante en el kiosko había DJs poniendo musica urbana. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

“Para mí es algo muy divertido, pero también muy significativo, porque crecí con esto”, explicó.

“No es solo música, es cultura y es comunidad”, agregó, al resaltar la importancia de estos espacios para convivir con personas que comparten los mismos intereses.

Sabine, Lizeth y Samuel acudieron al evento, identificados con las estéticas gótica y punk recorrieron la Alameda mientras disfrutaban de los distintos escenarios y propuestas musicales.

Integrantes de tribus urbanas disfrutan el Festival Noche de Primavera; "es una forma de expresión y libertad", dicen. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

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“Nos gusta venir juntos porque así se siente más la experiencia, no es lo mismo venir solo que compartirlo con gente que entiende tu estilo”, comentó Lizbeth.

El grupo destacó que este tipo de festivales les permite expresarse libremente sin temor a ser juzgados por su apariencia o gustos musicales.

“Aquí nadie te ve raro, al contrario, todos somos parte de lo mismo, aunque cada quien tenga su forma de vestirse”, dijo Samuel.

Integrantes de tribus urbanas disfrutan el Festival Noche de Primavera; "es una forma de expresión y libertad", dicen. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

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Sabine añadió que para ella la estética gótica no es solo una forma de vestir, sino una manera de ver el mundo y de sentir la música.

“Es una forma de identidad, de cómo percibimos las cosas, lo oscuro también puede ser bello”, expresó.

Integrantes de tribus urbanas disfrutan el Festival Noche de Primavera; "es una forma de expresión y libertad", dicen. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Coincidieron en que la Noche de Primavera es importante para la comunidad al brindar espacios de expresión.

“Es de los pocos lugares donde todos cabemos, donde puedes ser tú sin problema”, concluyeron.

Integrantes de tribus urbanas disfrutan el Festival Noche de Primavera; "es una forma de expresión y libertad", dicen. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

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