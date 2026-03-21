Israel “N”, presunto líder de una facción de Los 300, grupo delictivo dedicado a la extorsión, venta de droga y de animales exóticos, fue detenido, junto con cuatro personas más, a través de dos cateos en inmuebles de las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que las intervenciones se hicieron en seguimiento de denuncias por el almacenamiento droga en dos inmuebles de las alcaldías mencionadas, por lo cual se llevaron a cabo trabajos de investigación de gabinete y campo.

Luego de recabar los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de cateo para intervenir las propiedades.

En el cateo de la alcaldía Iztapalapa, se detuvo a dos mujeres y un hombre. Foto: Especial

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En el primer predio ubicado en la calle Pedernal, en la colonia Tres Estrellas, de la alcaldía Gustavo A. Madero, elementos de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de fuerzas de seguridad del Gobierno federal, capturaron a Israel y a una mujer de 66 años de edad.

Allí mismo se aseguraron 103 dosis de cocaína, 86 de marihuana, 61 de metanfetamina y un arma de fuego corta.

En el segundo cateo, realizado en avenida 5, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, se detuvo a dos mujeres de 39 y 33 años de edad, así como a un hombre de 28 años de edad.

Durante el primer cateo, aseguraron 103 dosis de cocaína, 86 de marihuana, 61 de metanfetamina; en el segundo, 60 dosis de cocaína, 55 de marihuana y 49 de metanfetamina. Foto: Especial

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Además, se aseguraron 60 dosis de cocaína, 55 de marihuana y 49 de metanfetamina.

Los detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica, mientras que los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

La SSC comunicó que tras un cruce de información se supo que Israel cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito contra el ambiente, en la hipótesis de poseer una especie de fauna silvestre sujeta a protección especial, con el fin de comercializarla.

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