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El Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México alertó sobre las carencias que registra la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), ya que autobuses requieren de mantenimiento y de no atenderse podrían ocasionar “daños físicos muy lamentables”.
A través de una carta dirigida al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, el líder del sindicato, Hugo Manuel Bautista, informó sobre el mal estado de las unidades de la RTP, entre ellas en su sistema de frenado.
“Hacemos de su conocimiento que los autobuses propiedad de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, se encuentran en mal estado por falta de servicio preventivo y correctivo. El tren motriz de cada autobús se encuentra con distintas fallas mecánicas, en este tema se denomina Eje trasero que son neumáticos y los siguientes componentes deben incluirse en la revisión del sistema”.
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El sindicato puntualizó que se requiere revisar compresor, tanques de aire, rotachambers, neumáticos, rines, tambores, balatas, etc.
“Estas fallas que se han vuelto muy recurrentes, han ocasionado daños, de momento, materiales. Sin embargo, pueden llegar a ocasionar daños físicos muy lamentables”.
“Diagnosticamos las distintas fallas, la principal en el "sistema de frenos", dentro de este contexto la Administración de la Red de Transporte de Pasajeros insiste en asignar autobuses en mal estado”.
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