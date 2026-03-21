Este 21 de marzo, con motivo del inicio de la primavera, turistas nacionales y extranjeros llegaron a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, para recibir la temporada y con ello, recargar su energía.

El lugar se ha vuelto en referente para llevar a cabo este ritual y que sus visitantes disfruten un rato ameno, a pesar del ascenso restringido a la Pirámide del Sol y a la Pirámide de la Luna.

Durante la actividad en la Zona Arqueológica Teotihuacán es posible encontrar personas de todas las edades. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Esta fecha es el primer acercamiento que tienen algunos turistas con las ruinas prehispánicas. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Los y las turistas suelen vestir de blanco durante su visita para atraer la buena energía. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

También es posible ver a algunos danzantes en el transcurso de la celebración. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Para poder comprar las entradas a las pirámides e ingresar, la espera en la fila fue de hasta 40 minutos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La Zona Arqueológica de Teotihuacán se ha vuelto en referente en esta fecha, a pesar del ascenso restringido a la Pirámide del Sol y a la Pirámide de la Luna. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. *Con información de Arturo Contreras vr/cr

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