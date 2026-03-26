Lo que comenzó como una reunión en un restaurante de la colonia Roma Norte, terminó en un intento de homicidio que, meses después, llevó a la detención de dos personas señaladas como responsables.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía capitalina, ejecutaron órdenes de aprehensión contra Luis Antonio y Frida Patricia, por su presunta participación en el ataque contra el abogado Carlos Efrén Leyva, ocurrido el 13 de junio de 2025 en el restaurante “Pargot”, ubicado sobre la calle Córdoba.

De acuerdo con las investigaciones, Luis Antonio —identificado como exsocio de la víctima— habría sido el autor material. Ese día ingresó al establecimiento, sacó un arma de fuego e intentó disparar contra el abogado. Sin embargo, el arma no detonó. Tras el fallo, el agresor salió del lugar y escapó sin lograr su objetivo.

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Los detenidos fueron ubicados en las alcaldías Benito Juárez y Magdalena Contreras. (Foto: especial)

Las indagatorias, apoyadas en el análisis de cámaras de videovigilancia y trabajos de inteligencia, permitieron ubicar al presunto responsable en la alcaldía La Magdalena Contreras. Paralelamente, las autoridades detectaron la posible participación de Patricia, quien habría intervenido en la planeación del encuentro en el restaurante y se movía en la alcaldía Benito Juárez.

Con estos elementos, un juez de control otorgó las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Los operativos se desplegaron en distintos puntos de la ciudad.

Luis, de 34 años, fue detenido en la colonia San Jerónimo Lídice, mientras que Patricia, de 59, fue ubicada en la colonia Albert. Ambos fueron informados de los cargos en su contra y trasladados a distintos centros penitenciarios, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

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