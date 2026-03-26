A casi cuatro meses del rescate de los más de 800 perros del Refugio Franciscano, las autoridades capitalinas han registrado el deceso de 34 animales y actualmente hay otros 34 hospitalizados, seis de ellos en estado delicado debido a tumores cancerígenos, dio a conocer la secretaria de Salud, Nadine Gasman.

En conferencia de prensa, la secretaria aseguró que los perros han estado bajo vigilancia veterinaria “de manera continua" en los tres albergues que se habilitaron para su resguardo y su salud “ha sido la prioridad”, dijo.

En estos meses, 76 ejemplares han requerido traslado al hospital veterinario, 42 ya fueron dados de alta y regresaron a los albergues temporales que se habilitaron para su estancia, mientras que los otros 34 son los que permanecen internados.

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Precisó que seis de los perros están delicados por tumores malignos, mientras que los demás se encuentran estables y se irán dando de alta.

“Algunos están delicados pero están recibiendo la atención que necesitan y algunos están ahí porque están en procesos de rehabilitación”, indicó.

Respecto a los decesos, Gasman Zylbermann detalló que se han registrado 12 en el albergue habilitado en el Deportivo Hermanos Galeana en la Gustavo A. Madero; 11 en el albergue del Ajusco y otros 11 son de los que fueron trasladados a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

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Por otro lado, afirmó que todos los perros han sido desparasitados, y la mayoría ya han sido vacunados y esterilizados, pero continúan estas acciones.

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