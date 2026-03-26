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A casi cuatro meses del rescate de los más de del , las autoridades capitalinas han registrado el deceso de 34 animales y actualmente hay otros 34 hospitalizados, seis de ellos en estado delicado debido a tumores cancerígenos, dio a conocer la secretaria de Salud, .

En conferencia de prensa, la secretaria aseguró que los perros han estado bajo vigilancia veterinaria “de manera continua" en los tres albergues que se habilitaron para su resguardo y su salud “ha sido la prioridad”, dijo.

En estos meses, 76 ejemplares han requerido traslado al hospital veterinario, 42 ya fueron dados de alta y regresaron a los albergues temporales que se habilitaron para su estancia, mientras que los otros 34 son los que permanecen internados.

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Precisó que seis de los perros están delicados por tumores malignos, mientras que los demás se encuentran estables y se irán dando de alta.

“Algunos están delicados pero están recibiendo la atención que necesitan y algunos están ahí porque están en procesos de rehabilitación”, indicó.

Respecto a los decesos, Gasman Zylbermann detalló que se han registrado 12 en el albergue habilitado en el Deportivo Hermanos Galeana en la Gustavo A. Madero; 11 en el albergue del Ajusco y otros 11 son de los que fueron trasladados a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

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Por otro lado, afirmó que todos los perros han sido desparasitados, y la mayoría ya han sido vacunados y esterilizados, pero continúan estas acciones.

vr/cr

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