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Cuatro nuevos perros se integrarán en los próximos días a las filas del Grupo Cerbero (K9) de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), para fortalecer la vigilancia y seguridad en eventos de gran asistencia, como el Mundial de Futbol.

La SSC informó que los caminos fueron entrenados en la detección de artefactos explosivos, con lo que se refuerza la prevención y reacción en eventos masivos.

Los ejemplares especializados de la raza pastor belga malinois que se incorporan son Uzi, Atena, Beretta y Nix.

La SSC aseguró que los binomios caninos de la PBI cuentan con un alto nivel de adiestramiento, disciplina y certificación, con lo que pueden intervenir de manera eficaz en operativos de seguridad, así como en exhibiciones y acciones de proximidad social.

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