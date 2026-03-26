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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que existe probabilidad de caída de ceniza volcánica en todas las demarcaciones de la capital durante las próximas seis horas.

De acuerdo con el reporte, mediante el monitoreo de webcams se han observado emisiones de vapor de agua con bajo contenido de ceniza; sin embargo, las condiciones atmosféricas podrían favorecer su desplazamiento hacia la Ciudad de México.

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El Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC, por sus siglas en inglés) de la NOAA en Washington notificó sobre nuevas emisiones de ceniza que se desplazan hacia el oeste del cráter volcánico, con dirección a la capital del país.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre, cubrir nariz y boca, cerrar puertas y ventanas, y proteger alimentos y mascotas.

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